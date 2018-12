Ariana Bruguera, Rebeka Brik, César Camino, Bart Santana, Eloy Arenas y Fran Nortes componen el reparto de este texto dramático de Jordi Galcerán, que dirige Gabriel Olivares.

Berta, una joven estudiante, está embarazada de Manel, su novio, pero todavía no se ha atrevido a decírselo. Y es que no sabe qué hacer. Por no saber, no sabe ni si su novio realmente la quiere. Silvia, su compañera de piso, le ofrece la solución: Burundanga, la droga de la verdad, una sustancia que hace perder la voluntad a quien la toma y provoca la sinceridad más auténtica. Si se la administra a Manel podrá saber la verdad sobre todo aquello que desee. Y Berta lo hace, le da la droga a su novio y descubre no sólo lo que pretendía averiguar si no otra verdad mucho más inesperada que hace estallar un enredo de consecuencias imprevisibles.

Para completar del todo la programación, el público infantil y familiar está citado el último viernes de este mes por el Ballet Contemporáneo de Burgos, que representará el espectáculo ‘De la punta a la tuerca’, que explica de forma clara y sencilla la evolución del arte de la danza.