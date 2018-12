Aire Limpio no respalda la manifestación del domingo

Bierzo Aire Limpio no se suma a la manifestación por el futuro del Bierzo porque considera que esa protesta no apuesta 'por un modelo de desarrollo sostenible'. El portavoz de la organización, Luis Fernández Canedo, argumenta esta decisión en que el manifiesto de la movilización no defiende un modelo respetuoso, 'que no perjudique al medio ambiente y a la salud de los ciudadanos.'

Aire Limpio dice que se solidarizan con los parados y sus familias, para los que piden más garantías sociales, pero añaden que el Bierzo no puede seguir siendo líder en humos y chimeneas. No obstante, Aire Limpio respeta la libertad de los miembros que deseen acudir a título particular.

En las últimas horas, la manifestación del domingo ha recabado nuevos apoyos, como el de los Consejos Reguladores, la Plataforma en Defensa de la Sanidad o la Asociación de Periodistas.