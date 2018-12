Mayores discriminados e invisibles

Hace poco Gehitu preguntó a la Fundación Matía cuántos personas LGTBI...viven en sus residencias de mayores. Respuesta: 1, de 820, 1. Estadísticamente imposible. Ocurre que muchos gays, lesbianas... a los que costó lustros salir del armario se encierran de nuevo en él cuando tienen que ingresar en una residencia o necesitan ayuda al domicilio. Además, la mayoría no tiene descendencia, no tienen red que les cuide. Tampoco las inmigrantes que trabajan en las casas, sin contrato y habiendo cotizado media vida fuera. No tienen quién les cuide ni derecho a una pensión. Si se traen a sus mayores para ayudarles con los nietos, ya es tarde para integrarlos, se aislan, sobre todo, si no manejan el idioma. A los gitanos mayores les cuidan las mujeres, pero renunciando a la vida laboral, y con grave deterioro de su salud. Cuando la gitana va al hospital es muerte.

Hoy empieza el congreso vasco de no discriminación. Los casos son muchos, las discriminaciones más sutiles y cruzadas, como cuando las víctimas se hacen mayores. Los mayores también son diversos y plantean nuevos retos asistenciales, institucionales. Planteará, porque ahora son absolutamente invisibles. Lo primero es que cambiar esto.