"Con el tiempo, si nadie se pone nervioso, podemos acabar en primera"

Álvaro Cervera va cambiando el discurso poco a poco. Del nerviosimo del inicio de campeonato ha pasado a la tranquildiad y hasta el optimismo de cara al futuro. Siempre desde la calma e intentando enarbolar la bandera del realismo, el entrenador se mostó optimista de cara al futuro en la rueda de prensa previa al partido ante el Málaga.

Cervera cree que al Cádiz le queda un futuro esperanzador en los éxitos deportivos. "Sí se hacen las cosas bien el Cádiz acabará en primera seguro. Yo me voy que vamos dando pasitos hacía adelante. Ahora vamos poco a poco, si no se pone nervioso nadie podemos acabar en primera". El entrenador afirma que "hay que ser ambiciosos pero también realistas", para añadir que "no podemos vestirnos de favoritos. No somos candidatos a nada más que a acabar cada domingo".

Con respecto al partido de mañana ante el Málaga, el entrenador cadista descartaba a Salvi para el choque, tampco esrtará Karim ni Mario Barco. Un partido en el que el Cádiz "no puede vestirse de favorito, será difícil de jugar. Jugamos contra un equipo hecho para ascender. Lo normal es que ellos con en casa sea un partido muy complicado para nosotros". En frente un Málaga poderoso "hecho para subir, El principal problema es que ellos tienen calidad por dentro y suben los laterales. Consiguen hacer eso con facilidad".