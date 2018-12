Recomendaciones para regalar juguetes a los más pequeños esta Navidad

La Oficina Municipal de Información al Consumidor del Ayuntamiento de Cartagena ha dado una serie de consejos a la hora de regalar juguetes a los más pequeños.

La edil Carmen Martín del Amor, recomienda que "lo pensemos bien antes de comprar un determinado juguete, puesto que no vale comprar uno cualquiera o regalar el primer juguete que veamos en una estantería o el que parezca estar más de moda. Ayudará pensar en el niño o niña al que va dirigido, en sus gustos y aficiones".

"El juguete debe ser deseado, por lo que preguntarle a los más pequeños u observar sus gustos puede ser una buena estrategia. La influencia de la televisión es muy fuerte y pueden dejarse llevar por los anuncios llamativos, no por el propio juguete".

"Debemos comprar juguetes seguros. Para asegurarnos de que es así debemos mirar el etiquetado y comprobar que los juguetes cumplen las normas de seguridad".

-El símbolo CE, que hay colocado por el fabricante o el importador, nos dice que el juguete cumple con los requisitos de seguridad de la legislación vigente.

- La edad para la que el fabricante considera que es adecuado. Muy importantes aquellos de no recomendados para los de 0 a 3 años, ya que la restricción suele estar motivada por contener piezas pequeñas que pueden ser ingeridas o inhaladas.

Los juguetes deben ser divertidos para el niño o niña a quien van dirigidos, porque de lo contrario no tendrán interés en ellos y no los utilizarán.

Del mismo modo, deben ser adecuados a su personalidad y edad. "Hay que pensar en los niños y en las niñas, y no en nosotros a la hora de elegir un juguete. Y tener en cuenta que a un niño retraído le vendrán bien juegos socializadores, o para una niña hiperactiva juegos que le ayuden a centrar su atención. Se trata, en cualquier caso, de que con nuestra ayuda, aprendan a disfrutar con el tipo de actividades que a cada uno le guste más. Y no olvidemos que para cada edad siempre hay un juguete adecuado".

"No se debe elegir el juguete en función de si es niño o niña". "Es cierto que niños y niñas suelen pedir juguetes diferentes, pero es nuestra tarea eliminar los estereotipos que nosotros mismos, y la sociedad en general, les estamos inculcando. Si nuestros hijos/as nos piden un juguete que, en principio, no parece propio de su sexo, no nos preocupemos y dejemos que se divierta con él".

"No debemos regalar muchos juguetes al mismo tiempo. La excesiva cantidad de juguetes hará que los menosprecien. No por tener una montaña de juguetes nuestros hijos e hijas van a jugar más o mejor".

"Al mismo tiempo, debemos tener cuidado con los valores que transmiten ciertos juguetes. Como son aquellos que se basen a actitudes violentas, sexistas, etc. No significa que debamos negarnos a regalárselos, pero sí saber que ante una negativa nuestra pueden idealizarlos y aumentar el deseo de este tipo de juegos".

"El juguete más simple está lleno de posibilidades". Actualmente en el mercado hay juguetes tan elaborados y tan esquematizados, que no dejan nada a la imaginación del niño o niña. Un juguete sencillo aumenta las posibilidades de diversión que puede tener.

Por último, debemos tener en cuenta que "no es mejor el juguete más caro". "Ellos no entienden de precios, pero sí de diversión".