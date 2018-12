La inocencia del 'cangrejo'

La inocencia de los niños no tiene límites. No dejan de sorprendernos con interpretaciones que hacen a veces del mundo de los adultos, con resultados que en muchas ocasiones, no pueden sino sacar una sonrisa a quienes les observan.

Eso es lo que ha sucedido en un entrenamiento de categoría biberón de la AD La Vaguada en Cartagena, es decir, de niños de cuatro y cinco años. Uno de sus futbolistas, interpreta uno de los ejercicios de forma cuánto menos curiosa. Durante un entrenamiento del equipo, praticando un ejercicio motor denominado 'el cangrejo', en la que los niños deben gatear boca arriba, uno de los chicos sorprende con la ejecución del ejercicio, corriendo de lado y fingiendo tener 'pinzas' en las manos.

Entrenamiento de la categoría Biberón:

Ejercicio de coordinación v El cangrejo.



Y de repente ocurre esto!!!,

Sin duda futura estrella del fútbol. pic.twitter.com/OpmgIFGxtj — AD La Vaguada (@ADLaVaguada) 22 de noviembre de 2018

El vídeo, publicado en la cuenta oficial de Twitter del club el pasado 22 de noviembre, se ha hecho viral, acumulando, de momento, cerca de 1.600 retweets y más de 2.800 'me gusta'.