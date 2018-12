El PP afirma que en su mandato abrió La Marina al tráfico en casos excepcionales

El Partido Popular de A Coruña continúa reclamando al gobierno municipal que tome medidas de emergencia cuando se produce un incidente como el que tuvo lugar el pasado lunes, cuando un camión quedó atascado en el túnel de María Pita. Aseguran los conservadores que, durante su mandato, sí abrían al tráfico La Marina a pesar de que la Marea Atlántica insista en que eso no se puede hacer.

Aseguran que no es la primera vez que un camión rebasa el gálibo y se queda atascado en el túnel pero que nunca se había vivido en la ciudad, dicen, tal situación de caos. Acusan a Xulio Ferreiro de no haber tomado las riendas de la situación, de no convocar a la Policía Local para regular el tráfico y deque los paneles informativos de la ciudad no diesen aviso de lo que estaba sucediendo.

Los populares esperan que la Marea Atlántica asista a la Comisión de Mobilidade convocada para el próximo lunes y que muestren los informes en los que se basan para decir que La Marina no se puede abrir en situaciones excepcionales.