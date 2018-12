Elda acoge “Una Navidad de Cine” /

Este domingo, el Teatro Castelar de Elda acogerá el concierto benéfico 'Una Navidad de Cine', ofrecido por la Banda de Cornetas y Tambores de la Hermandad de la Flagelación y Gloria de Elche.

Rubén Alfaro, alcalde de Elda invita a todas las familias de Elda a asistir a un espectáculo que tiene carácter benéfico. La entrada tan solo consistirá en la entrega de un juguete nuevo que se destinarán a Cruz Roja para su reparto entre los niños de familias necesitadas.

Por su parte, Joaquín Martínez, presidente de la agrupación musical, ha explicado que “este concierto nació hace siete años con la intención de darle una dimensión solidaria y es un espectáculo que sorprende porque va dirigido a todo el público en general, para niños y para mayores”.

Durante el concierto, la Banda de Cornetas y Tambores de la Hermandad de la Flagelación y Gloria de Elche ofrecerá el siguiente programa: “Gabriel's Oboe”, de Ennio Morricone, “Disney films favorities”, de Disney (versión Johnnie Vinson), “Juego de Tronos”, de Ramin Djawadi, “Protectors of the Earth”, de Two Steps From Hell, “Los payasos de la Tele”, “Mix Raphael y Julio Iglesias”, ¡Viva la Navidad!, de Coldplay, “All I Want for Christmas is you”, de Mariah Carey…