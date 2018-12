El tráfico aéreo seguirá creciendo en Ibiza en 2019

El 28 de octubre de 2016 el Aeropuerto de Ibiza recibía a la pasajera siete millones de ese año. Hoy se has dado la bienvenida a la pasajera ocho millones de este 2018, Mari Carmen Garcíam que ha llegado en vuelo de la compañía Vueling procedene de Madrid. Es decir en poco más de dos años la terminal ibicenca ha movido un millón de personas más. Y no parece que la cosa vaya a parar. La directora de la terminal ibicenca, Marta Torres, dice que las previsiones de cara a 2019 van "en la misma línea de crecimiento, con subidas que se notarán más en los extremos de temporada". Aunque todavía no se habla de datos concretos, porque habrá que esperar a los meses de febrero y marzo para conocer las reservas de slots de las aerolíneas.

Torres dice que es "un hito" llegar a los ocho millones de usuarios en un año y lo que considera más relevante "se ha hecho desestacionalizando en la línea de lo que también quieren las instituciones de las islas". Resalta que se ha crecido en todos los meses valle y en cambio en temporada alta se ha registrado un pequeño descenso.

La directora del Aeropuerto ha destacado también la mejora de la conectividad en invierno, con el incremento de oferta tanto en algunas rutas nacionales como Valencia o Málaga como las internacionales, donde han crecido sobre todo las plazas ofertadas con Holanda.