Ramón Viñals: "Cuatro años de cárcel son pocos por haber matado a mi hijo, pero es la máxima pena con la ley actual"

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Palma ha estimado parcialmente los recursos interpuestos por las partes y ha elevado hasta los cuatro años de prisión la pena para el hombre condenado como autor del atropello mortal del ciclista Daniel Viñals, en abril del año pasado en la carretera de Sant Josep.

El fallo de la Audiencia no aprecia la reparación del daño, algo que si se tuvo en cuenta en la sentencia de los juzgados ibicencos.

La familia dice que se ha conseguido "la máxima pena" aunque luchan para que se incremente para otras posibles víctimas

La sentencia no es firme y contra esta resolución cabe la posibilidad de interponer recurso de Casación en el plazo de cinco días pero solo por infracción de Ley. De hecho, la familia de la víctima anuncia que no recurrirá ya que tal como está el Código Penal no se conseguiría incrementar la pena. Ramón Viñals, padre del ciclista fallecido, asegura que " al menos hemos conseguido que le impongan la pena máxima que aunque sea poco es lo en estos momentos se establece en la Ley". Por esto recuerda que se va a modificar el Código Penal incrementando las penas "en principio nos han dicho que a aprobará el 19 de diciembre y hemos conseguido prácticamente el 90% de lo que reivindicábamos".

Recordemos que en julio pasado el Juzgado de lo Penal número 2 de Ibiza dictó una sentencia condenando al conductor a tres años de prisión por un delito de conducción temeraria e imprudencia grave y a 4 meses y 14 días de cárcel por el delito de omisión del deber de socorro. Además, no podrá conducir vehículos de motor y ciclomotores durante cuatro años.

La jueza consideró circunstancia atenuante de reparación del daño del delito de conducción temeraria el hecho de que el acusado consignara 6.000 euros ante el Juzgado de Instrucción para "paliar, en la medida de lo posible, el daño ocasionado". Algo que ahora se revoca.

El conductor, que tenía 23 años cuando sucedieron los hechos, se encuentra internado en el Centro Penitenciario de Ibiza desde hace año y medio.