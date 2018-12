SPI, EH Bildu y PNV, reclaman los estudios previos del traslado de la pistas de Plaiaundi a Txenperenea-Oeste

SPI, EH Bildu y EAJ-PNV de Irun han comparecido hoy en rueda de prensa, con el fin de comunicar que Santano y el gobierno socialista cuenta con los estudios previos que analizan la posible ubicación de las instalaciones deportivas de Plaiaundi en Txenperenea-Oeste desde el pasado 30 de noviembre, y todavía no han sido presentados a la oposición, aún siendo ellos los proponentes del mismo.

Antes de entrar en el análisis de la situación actual del gobierno en minoría de Santano, la mayoría de los grupos de la oposición han querido resaltar las características de Txenperenea-Oeste "además de ser una ubicación que cuenta desde un principio con el soporte de los clubes deportivos, los ecologistas y la ciudadanía en general, Txenperenea-Oeste es una ubicación que no afecta al desarrollo de la edificabilidad residencial prevista en el PGOU. Permite un ahorro de obtención del suelo mediante una cesión gratuita por Proyecto de Reparcelación, convirtiéndose en la ubicación más barata. En tiempo también supone una mejor opción, ya que se ahorraría tiempo al tramitarse la modificación del PGOU de manera conjunta con la ordenación pormenorizada. Es más, mantiene los espacios libres, pudiendo incluso aumentarlos, y al encontrarse prácticamente al lado del centro de la ciudad, las pistas son muy accesibles para la ciudadanía que quiera disfrutar de las mismas".

25 años ya desde que el Ayuntamiento de Irun se comprometió al traslado de las pistas para la protección y preservación del parque natural de Plaiaundi, y 4 años desde que el alcalde Santano dijo que este sería el último mandato en el que se hablaría del mismo. Ha habido diferentes alternativas sobre la mesa, y aun así, Santano y su gobierno socialista no han sido capaces de dar solución a este problema tan urgente para los clubs deportivos de la ciudad, así como para la propia ciudadanía. Bien porque las ubicaciones propuestas contenían de dificultades técnicas o bien por nula voluntad política de Santano y su gobierno socialista, de hablar y acordar. Asimismo, los grupos proponentes han hecho alusión a la reticencia del alcalde Santano y su gobierno socialista a contemplar Txenperenea-Oeste como opción posible para el traslado, "Santano no quería contemplar como posible ninguna ubicación que no fuera de su iniciativa, y así lo pudimos comprobar con la demora de la contratación de los estudios previos. Pero a raíz del no unánime de todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Hondarribia, incluso del partido socialista de Hondarribia, a la modificación del convenio que afecta al ámbito de Zubieta, necesario para impulsar la opción de Zubieta-Urdanibia como emplazamiento de las pistas de Plaiaundi, Santano no tuvo otra opción que poner en marcha la opción de Txenperenea-Oeste y contrato los estudios previos de Txenperenea el pasado 28 de agosto, con un plazo de 2 meses para su entrega" han mencionado.

Pero aún a día de hoy, tanto la ciudadanía irundarra como la oposición siguen a la espera, sin noticia alguna sobre el traslado, "lo único que hemos sabido es que Santano cuenta con los estudios previos desde el pasado 30 de noviembre, y aún no nos ha comunicado nada al respecto. Es más, da la casualidad que el día de hoy, tenemos una Comisión Informativa de Urbanismo que ni tan siquiera considera tratar dicho tema. Nos parece de una irresponsabilidad enorme, inadmisible e incoherente hablar de ser buen gestor, cuando en este asunto, como en muchos otros, el gobierno de Santano no consigue dar una solución acordada, dialogada y real a un problema de premura".