A través de las cinco emisoras de la Cadena SER en la provincia de Jaén: SER Andújar, Radio Úbeda, Radio Jódar, Radio Linares y Radio Jaén, se ha podido escuchar este jueves una nueva edición del programa especial 'Conectando la provincia'. Sonia Padilla, Laura Martínez y Virgilio Moreno han preguntado en este mes de diciembre sobre la actualidad provincial al presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes.

Reyes ha comenzado hablando del buen momento del año en el que nos encontramos con "mucha gente con trabajo en la aceituna". "La provincia lo nota, el comercio lo nota y es una buena manera de finalizar un año duro, sobre todo para aquellas familias que todavía siguen teniendo problemas", ha puntualizado el presidente de la Diputación.

La despoblación y sus consecuencias, a las que se enfrenta Jaén como casi todo el resto de provincias españolas, ha centrado también parte de la entrevista. Reyes lo tiene claro y ha señalado que "hace falta una estrategia europea contra la despoblación". Por eso ha llamado a la unidad de las administraciones y a trabajar todas en la misma dirección.

Francisco Reyes y los periodistas de las emisoras de la Cadena Ser en Jaén durante la entrevista. / Radio Jaén

Para Francisco Reyes los resultados de las elecciones y el posible gobierno andaluz de Partido Popular y Ciudadanos no debe afectar a proyectos como el Olivo Arena, que ya tiene aprobada su financiación. "Son medidas importantes para la provincia independientemente de que haya un gobierno de un color o de otro", ha dicho.

Sobre la ITI, Reyes ha dicho que ésta no debe retrasarse y que no tiene la menor duda de que los 222 millones de euros del gobierno andaluz no deberían modificarse sea quien sea el presidente.

Récord de AOVEs

Un día antes de que se conozcan los 'Jaén Selección 2019', Reyes ha dicho que este año el concurso ha tenido récord de participantes, con 68 aceites presentados. "Eso quiere decir que hay una apuesta importante por la calidad", según Reyes.

"Estoy disponible"

Reyes ha analizado también materias relacionadas con infraestructuras, turismo, cultura y ha hablado sobre su futuro. Sobre si le gustaría repetir como presidente, Reyes ha dicho que está disponible, aunque será lo que quiera su partido. "Si mi partido quiere que sea yo el que lidere el proyecto estoy disponible", ha finalizado.