¿Para qué sirve un periodista?

“Los medios de comunicación no garantizan el derecho a la información” así se despachaba el líder de Vox Santiago Abascal para justificar su propuesta de cierre de medios de comunicación autonómicos en Andalucía y es que los periodistas son un estorbo para los populismos. No interesa la información contrastada, no interesa la pregunta incómoda o contar las cosas como son, no interesa chocar contra la realidad ni la opinión crítica.

Me levanto todas las mañanas escuchando la radio, la que dice cosas que me gusta oir y la que derrota sin paliativos a mi ideología y a mis líderes, porque ello alimenta mi espíritu crítico; adoro el periódico su olor y hasta la tizne que deja en mis dedos. Me fío de los periodistas porque trabajan cada mañana sus noticias sin dejarse engañar por el último twit o el influencer más popular.

Por eso contra las fake news, contra la posverdad o la falta de criterio, contra el creernos todo lo que cualquiera en su cuenta de twitter nos cuente o en cualquier otra red tóxica, reivindico la noticia y la investigación periodística sin más aditivos.

Porque prefiero seguir el mundo desde la realidad y no desde las redes sociales. Es lo que tiene tener una cierta edad.