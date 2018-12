Juan Gómez se pierde le último partido del año en Chapín

Pepe Masegosa no podrá contar para el partido ante el Écija de este domingo con Juan Gómez, que continúa con una fuerte contractura en los isquiotibiales y en Beiman le han recomendado que no fuerce la máquina para evitar una rotura. Marcelo, por su parte, sigue con la férula, aunque los médicos le han entregado un volante para que el árbitro le permita jugar.

Los xerecistas preparan el último partido del año en Chapín con el objetivo de cerrar el año con una victoria en su feudo. El Écija Balompié, que arrancó la temporada con el objetivo de luchar por los puestos de liguilla, no está cumpliendo con las expectativas, pero a pesar de su situación en la tabla, Javi Casares no se fía, “porque el nivel que están mostrando no se corresponde con el que realmente tiene, ya que es un equipo recién descendido de Segunda B. Han montado una plantilla para estar en los puestos de arriba pero ya estamos viendo que no es fácil. Aquí cada partido, aunque sea del primero contra el último, cuesta trabajo, es duro. Además, eso no tiene nada que ver, igual llegan aquí el domingo a Chapín con ganas y nos lo ponen complicado. El equipo tiene que estar con los cinco sentidos puestos en el partido y trabajar muy bien para llevarnos los tres puntos. Esa es la dinámica que hay que seguir".

El XDFC disputará en Chapín su segundo encuentro después de la resiembra, pero el terreno de juego "no estaba bien, se levantaba mucho y había muchas partes muy blandas. Me gustaría encontrármelo en buenas condiciones, esta semana no lo vamos pisar tampoco para que llegue en el mejor estado. Lo necesitamos en buenas condiciones para poder hacer nuestro juego", concluyó.