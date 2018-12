"Aún es pronto para decidir si Asier se queda o no"

El Xerez DFC llevó a cabo un partidillo de entrenamiento este jueves en las instalaciones de La Granja, donde dos jugadores a prueba, probaban con el equipo xerecista.

Se trata de los delanteros Asier Alonso y Samu Ayala, de 21 años y que llega procedente del San Fernando, donde ha tenido ficha del filial.

Que el club les tramite la ficha federativa dependerá de la decisión de Nene Montero, que reconoce que “a Asier no le conozco, sólo le he visto entrenar una vez y no me decido tan pronto, soy muy precavido en estas cosas como para tomar una decisión tan rápida. Sé el tipo de delantero que me gusta y voy buscando eso. Quiero un punta que tenga movilidad, que sepa hacer desmarques diagonales, con remate, que le sepa buscar la espalda a los centrales... Eso tengo que verlo, hasta que no lo vea no voy a dar mi opinión".

Igualmente, apuntó: "El chico acaba de llegar y es normal que esté cansado de un viaje tan largo. En esta sesión de entrenamientos, hemos hecho un partido incompleto, en el que faltaban jugadores por ambos lados y había muchos espacios. He sacado mis propias conclusiones, pero más adelante las comunicaré".

Sobre Samuel Ayala, destaca que “es un chaval muy joven, alto, que domina el juego aéreo y no le he visto malos movimientos. Hay que esperar un poco también".

Por lo que se desprende de las declaraciones del entrenador, ninguno de los dos estarán para el domingo, a pesar de que su intención, teniendo en cuenta las bajas que arrastra el equipo, era que la plantilla se viera reforzada antes de acabar la semana. Una vez más, estará obligado a tirar de algún jugador juvenil para completar la convocatoria. Carlos Sanjuan, Parra y Alberto, se pierden el encuentro ante el filial del Córdoba.

El Xerez DFC llevó a cabo un partidillo de entrenamiento este jueves en las instalaciones de La Granja, donde dos jugadores a prueba, probaban con el equipo xerecista.

Se trata de los delanteros Asier Alonso y Samu Ayala, de 21 años y que llega procedente del San Fernando, donde ha tenido ficha del filial.

Que el club les tramite la ficha federativa dependerá de la decisión de Nene Montero, que reconoce que “a Asier no le conozco, sólo le he visto entrenar una vez y no me decido tan pronto, soy muy precavido en estas cosas como para tomar una decisión tan rápida. Sé el tipo de delantero que me gusta y voy buscando eso. Quiero un punta que tenga movilidad, que sepa hacer desmarques diagonales, con remate, que le sepa buscar la espalda a los centrales... Eso tengo que verlo, hasta que no lo vea no voy a dar mi opinión".

Igualmente, apuntó: "El chico acaba de llegar y es normal que esté cansado de un viaje tan largo. En esta sesión de entrenamientos, hemos hecho un partido incompleto, en el que faltaban jugadores por ambos lados y había muchos espacios. He sacado mis propias conclusiones pero más adelante las comunicaré".

Sobre Samuel Ayala, destaca que “es unn chaval muy joven, alto, que domina el juego aéreo y no le he visto malos movimientos. Hay que esperar un poco también".

Por lo que se desprende de las declaraciones del entrenador, ninguno de los dos estarán para el domingo, a pesar de que su intención, teniendo en cuenta las bajas que arrastra el equipo, era que la plantilla se viera reforzada antes de acabar la semana. Una vez más, estará obligado a tirar de algún jugador juvenil para completar la convocatoria. Carlos Sanjuan, Parra y Alberto, se pierden el encuentro ante el filial del Córdoba.