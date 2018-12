"Hay que hacer un partido intenso, ellos no perdonan y menos en su casa"

Juan Luna vuelve a la que fue su casa durante 8 años y para él, el del domingo será “un partido especial, el partido del año”. Pero por encima de todo, será “muy importante por todo lo que se juega el equipo, que es mucho”, recuerda el defensa.

El joven jugador xerecista destaca “el buen trabajo de Marrero y de todos mis ex compañeros, esta liga es muy difícil y están haciendo las cosas muy bien”.

El domingo se enfrentarán a un rival que no ha perdido aún ni un solo partido en su campo. Están demostrando un gran nivel, tienen un importante potencial en ataque pero presentan alguna que otra laguna en defensa que debe aprovechar el Xerez. Para ello, “tenemos que jugar con mucha intensidad, no relajarnos en ningún momento, porque ellos no perdonan y menos en su casa, hay que trabajar muy bien, no queda otra”.

Luna cree que este filial “es distinto al resto de esta liga, hay gente más madura, no son tan niños, presentarán mucha batalla”.

Por último, el jugador mantiene que desde la llegada de Nene Montero, “el equipo ha ido creciendo en defensa, somos más piña, defendemos muy bien y si ganamos el domingo, no estaremos tan pendiente de los puestos de abajo”.