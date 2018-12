Sin los Servicios Sociales en los pueblos no se podría vivir

La diputada de Igualdad y Bienestar Social, María Eugenia Valdivielso, interviene en un acto conmemorativo de los 40 años de ayuntamientos y diputaciones democráticas en el Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Jódar.

También participan el alcalde de Jódar, José Luis Hidalgo, así como los alcaldes y alcaldesas del resto de municipios que se atienden desde este centro gestionado por la Diputación –Alejandro Morales, de Albanchez de Mágina; Juan Francisco Serrano, de Bedmar y Garcíez; y Esther Ulloa, de Jimena– intervenían en una mesa redonda sobre el papel de los ayuntamientos democráticos en el desarrollo de las políticas sociales en sus municipios.

En su intervención inicial la diputada, María Eugenia Valdivieso, reconocía el protagonismo de los ayuntamientos, “… El Área de Igualdad y Bienestar Social tenía que estar presente en estos actos que conmemoran una efeméride tan importante, como es el Cuarenta Aniversario de los Ayuntamientos Democráticos… Hemos organizado un acto en cada uno de los Centros de Servicios Sociales Comunitarios, que son 14, los que están atendiendo a los 91 municipios menores de 20.000 habitantes… Los primeros años de gobiernos municipales supusieron un revulsivo para el inicio de un sistema público de servicios sociales, de carácter universal, como el que estamos disfrutando hoy. En los comienzos el papel de los ayuntamientos, y de las diputaciones provinciales, fueron fundamentales… Con estos actos queremos que los protagonistas sean los ayuntamientos, reconocerles el valor de todas las iniciativas de aquellos primeros años, donde había muchísima ilusión, se pusieron en marcha… Los artífices del éxito de los ayuntamientos, van a ser todos los alcaldes y alcaldesas que han estado. Los acaldes y alcaldesas que se encuentran, ahora mismo aquí, van a ser los que siguen impulsando, de la mano de los ciudadanos y ciudadanas, siguen impulsando a esos ayuntamientos, siempre atendiendo las demandas y necesidades de los vecinos y vecinas…”.

Momento de la intervención de la diputada, María Eugenia Valdivieso, en el centro / Antonio Plaza

Valdivieso realizaba un pormenorizado repaso, cronológico, de la evolución de los Servicios Sociales, haciendo un recorrido, mostrando los avances, siempre garantizando e incrementando servicios, siendo mejores y más garantistas, “… En 1.978 se pusieron las primeras piedras de un verdadero sistema público de Servicios Sociales… La Diputación Provincial venía realizando una importante labor de atención social a colectivos, ya empezó a pensar en esas personas que tenían algún tipo de discapacidad, en la infancia, personas con algún tipo de enfermedad mental o en esa atención sanitaria. Esa atención, en aquel momento se ofrecía en el Sanatorio Neuro-Psiquiátrico de Jaén, los famosos llamados ‘Los Prados’. La Diputación ya veía que había una necesidad, que había que atenderla, a esas personas no se le reconocía ningún derecho, cuando ingresaban… Empezamos a hablar de un desarrollo normativo, donde se va construyendo unas medidas que incrementaran ese número de servicios y recursos sociales, y en el que se empezaba a alcanzar, lo que hoy en día tenemos, un sistema público de servicios sociales, que garantizara, ya, esos derechos a la ciudadanía…

En 1.979, con la primera corporación provincial, ya se nombra un diputado-delegado para el establecimiento Benéfico-Asistencial…

En la década de los años 80 hay un importante desarrollo legislativo, ese tiene que ser nuestro referente, donde se va a determinar la norma y garantizar los derechos de la ciudadanía.

En 1.980, los ayuntamientos empiezan a crear sus propios Patronatos Municipales de Servicios Sociales. Se constituye el Patronato Provincial Pro-Minusválidos, Centro Provincial de Estimulación Precoz, los Centros Ocupacionales de los Municipios, las Casas Hogares que empezaron a funcionar, como alternativas al internamiento en ‘Los Prados’ de personas con retraso mental… Hablábamos de conceptos que a mí me cuesta trabajo verbalizar… A día de hoy hablamos de diversidad funcional y de plena inclusión… Hemos de reconocer el papel, tan fundamental, que el movimiento asociativo has tenido en la construcción del verdadero sistema público de servicios sociales… La calidad alcanzada en los servicios sociales, la evolución de los presupuestos públicos, en materia social, y el desarrollo conceptual alcanzado, se debe a este movimiento asociativo.

En 1.982, es cuando la Diputación Provincial comienza a financiar a los ayuntamientos los recursos de Guarderías Temporeras… Muy importante para la conciliación de la vida laboral y familiar…

En 1.984, se crea el Patronato Provincial de Bienestar Social, empezamos a visibilizar a toda la ciudadanía como posible beneficiaria de los servicios de atención social. Es el año en el que algunos ayuntamientos empiezan a contratar a las primeras asistentas sociales y en el que se ponen en marcha los Centros de Atención Infantil Temprana (CAIT) y las seis residencias de atención al menor…

En 1.986, se crea el Centro Provincial de drogodependencias, el cual ha ido evolucionando hasta crear cuatro centros comarcales.

En 1.988, es el año más importante, en esa década, a nivel estatal se firma del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales entre las administraciones del estado, las comunidades autónomas y las locales. Y a nivel autonómico, se aprueba la Ley de Servicios Sociales…

En 1.989, se empiezan a prestar nuevos servicios, el Servicio de ayuda a Domicilio, se crea el Centro Provincial de la Mujer, el Programa de Ayudas de Emergencia Social y el Programa de Alimentación Infantil. Tenemos ya 6 centros de Servicios Sociales Comunitarios.

En 1.990, conseguimos que todos y cada uno de los 91 municipios menores de 20.000 habitantes reciban atención a través de una trabajadora social.

En 1.994, la Diputación pone en marcha el servicio de Teleasistencia y los Albergues para inmigrantes.

En 1.995, se constituye, definitivamente, la Red de Servicios Sociales Comunitarios, siendo 14 centros los que van a atender a esos 91 municipios, a nivel comarcal.

En 1.996, el Patronato Provincial de Bienestar Social cambia su nombre por el de Instituto Provincial de Asuntos Sociales, y en este año es cuando comienzan a desarrollarse dos programas sociales muy importantes, el ‘Programa de actividades con personas mayores’ y el ‘Programa de intervención familiar’.

En 2.000, se inicia la transformación de los 14 Centros de Servicios Sociales Comunitarios comarcales, para adecuarlos a la nueva normativa, que garantiza una mayor calidad en la atención a la ciudadanía.

En 2.002, constitución de la Fundación Jiennense de la Tutela.

2.006, se aprueba el primer Plan Provincial de Igualdad entre mujeres y hombres, en 2.102 el segundo y en 2.017 el tercero.

En 2.006, también se aprueba la ‘Ley de Promoción de la Autonomía Personal y a persona en situación de Dependencia’, por primera vez tenemos un derecho social, reconocido de carácter universal, hacia todas aquellas personas que se encuentran en situación de dependencia.

2.007, se inicia un proyecto, en colaboración con la Junta de Andalucía, para dotar a los 91 ayuntamientos de un Plan Municipal de Accesibilidad.

2.012, se aprueba el primer Plan Provincial de Juventud, se aprueba la nueva Ley de Servicios Sociales de Andalucía.

2.016, segundo Plan Provincial de Juventud y comienza la Ley de Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía.

De todo este recorrido, voy a destacar tres aspectos fundamentales:

- La Diputación Provincial democrática ha perseguido, desde sus inicios, la atención de las necesidades sociales que las vecinas y vecinos de nuestros pueblos demandaban en cada momento, adaptando sus recursos y servicios a las nuevas realidades.

- Sin los ayuntamientos democráticos no es posible incrementar una red de servicios sociales y centros con los que realizar una atención digna y calidad a la ciudadanía.

- La lealtad y el compromiso de la Diputación Provincial con la administración autonómica, a la que siempre ha acompañado en el desarrollo del sistema público de servicios sociales de Andalucía en nuestra provincia...”.

Terminaba Valdivieso haciendo referencia a la evolución del presupuesto, en este periodo, “… En el año 1.987, el Patronato Provincial de Bienestar Social contó con un presupuesto de más de un millón y cien mil euros. El del año 2.018 es de sesenta y cuatro millones de euros… Podemos sentirnos orgullosos de esa atención de calidad que se le está dando a la ciudadanía… Siempre hay que mejorar, nunca vamos a llegar a la excelencia, lo más importante es que lo estamos intentando que el camino recorrido está siendo, cada vez, más satisfactorio… Han sido atendidas más de120.000 personas, y se han abierto más de 9.500 fichas sociales… En el Servicio de Ayuda Domicilio, en el año 2.017, han sido atendidas más de 5.500 personas, y se ha generado un empleo femenino de 1.700 auxiliares… Para ese servicio se han destinado 35 millones de €uros… En estos últimos cuatro años, la Diputación Provincial va a destinar 2’8 millones €uros a la atención de familias vulnerables, a través de las medidas de ayudas económico familiares y ayudas a la alimentación infantil, con este presupuesto habremos atendido a más de 5.000 familias y a más de 7.000 menores. A la Ayuda de Emergencia Social habremos destinado, desde el año 2.015, 1,7 millones de €uros, y en el apoyo a los ayuntamientos para el desarrollo de servicios y programas sociales para las familias e infancia, guarderías temporeras, albergues municipales y Centros de Día para Personas Mayores, desde el año 2.015, más de 4,6 millones de €uros…”.

Intervención del alcalde de Jódar José Luis Hidalgo / Antonio Plaza

El alcalde de Jódar, José Luis Hidalgo, que ejercía de anfitrión, hacía una lectura en clave local, “… Esos 40 años han dado para mucho, si hablamos de infraestructuras, nuestros pueblos es que no son reconocibles… Si hablamos de Servicios Municipales, hace 40 años se prestaban unos servicios mínimos… Y ahora a lo que nos dedicamos es a llevar al máximo el bienestar de nuestros vecinos y vecinas… En estos 40 años ha nacido el estado de bienestar social, y entre todos lo hemos cuidado y lo hemos hecho crecer… Nuestros vecinos y vecinas han adquirido derechos… Derechos a una prestación, tanto para los mayores como para quién tiene algún tipo de discapacidad, o incluso para el trabajador desempleado. Derecho a una sanidad gratuita, a una enseñanza gratuita, o el más reciente de estos derechos… Como es el derecho a ser atendido cuando eres dependiente, esa Ley de Dependencia… La primera prioridad para un alcalde o alcaldesa, es cuando se te sienta un vecino o una vecina, enfrente, y te cuenta sus penas verdaderas, y te las llevas a tu casa, duermes con ellas, te levantas con ellas… Y esa es la prioridad, ayudar a quién más lo necesita… Y ahí, en ayudarnos a solucionar esos problemas, ha tenido un papel, imprescindible, fundamental, lo que fue la aparición y la evolución, de la que nos ha hablado la diputada, de los Servicios Sociales, de estos Centros de Servicios Sociales… En los que la pieza fundamental es el calor humano… Para hacernos una idea de la importancia de estos centros y de los servicios que se prestan, basta nombrar algunas de las funciones que se desarrollan a diario: Ayudas de emergencia social, Ayudas de alimentación infantil, Atención a familias con menores en situación de riesgo, Prestaciones económicas para la inclusión social, como pueden ser las Ayudas económicas familiares, las ayudas para el equipamiento, el ingreso mínimo de solidaridad, los programas de inclusión social, de inclusión laboral, de inclusión educativa, la atención y prestación a las personas en situación de dependencia, la Ayuda a Domicilio, la Teleasistencia… Siempre colabora en esa animación comunitaria y de voluntariado… Huelga decir la importancia que esto ha tenido en estos 40 años… Y la pieza, imprescindible que es, para el funcionamiento y para la atención diaria…”.

Especialmente elocuente se mostraba la alcaldesa de Jimena, Esther Ulloa, “… Mucha gente no sabe, realmente, lo importante que son (Servicios Sociales), sin vosotras y sin esto, en los pueblos no podíamos vivir. Podíamos vivir de otra manera, pero no con todo ese abanico de servicios… Se hablan de derechos y de derechos sociales, se pierden, se ganan… Es que parece que todo esto estaba conseguido (desde siempre), esto no venía de la nada… Venía porque hay una apuesta, de una serie de personas, por estos temas, y eso es lo que tenemos que seguir conservando… 40 años atrás, con las calles empedradas, hasta que, tranquilamente, una persona discapacitada puede salir a la calle sin ningún tipo de problema, y esa es la evolución, y con eso es con lo que nos tenemos que quedar y mantener…Desde los años 80 hasta ahora, el panorama es, totalmente, distinto, es de la nada al todo, y seguimos avanzando… La cuestión es ¿Cómo afecta esto a mi pueblo? A Jimena afecta que mejoramos la calidad de vida de las personas… Esto es importante y lo tenemos que poner en valor. Por ello seguimos viviendo en los pueblos pequeños, en los pueblos rurales, sin estas cosas no tendríamos, no podríamos vivir en un pueblo pequeño…”.

El alcalde de Albanchez de Mágina, Alejandro Morales, visualizada la importancia del tema, con la presencia de los cuatro alcaldes y alcaldesa, “… No hemos mandando a los concejales. Comparto con mis compañeros que la ayuda al bienestar social es algo importantísimo y lo vivimos en primera persona… Agradezco la idea, de este acto, es un acierto que se cuente todo lo que se hace, a veces si no lo cuentas, no se sabe… No tenemos que cansarnos de decir todo lo que se hace y lo que queda por hacer… Hasta ahora, hemos tenido un recorrido, creo, bastante importante… Gracias a la social democracia, el bienestar social ha permeabilizado a toda la sociedad, todo los estamentos públicos, políticos, ideológicos tienen, como base, en sus principios, el bienestar social, aunque haya algunos que aún esté en los años de ‘MaríaCastaña’… Se ha conseguido que la sociedad se impregne de lo importante que es el bienestar social de las personas… A través de la Diputación Provincial, que es la administración más cercana que tienen los ayuntamientos, y la que socorre más pronto a los vecinos, gracias a la Diputación Provincial se ha conseguido que en los pueblos tengan un departamento de ayuda y bienestar social, yo con eso estoy encantado… Yo estoy muy sensibilizado con este tema, lo vivo con emoción, porque creo que a las personas mayores y a todos los que necesiten, los ayuntamientos tienen que estar pendientes, no cuando vengan a verte, de todos esos problemas e incidencias que hay, con niños, con mayores, estar pendientes para cuidar, un poco, en la medida que nos toca, de esas situaciones personales, familiares que hay… esa es la recompensa que nos queda…”.

La intervención más crítica llegaba del alcalde de Bedmar y Garcíez, Juan Francisco Serrano, sobretodo en cuanto al futuro más inmediato, “… ¿Hacia dónde tenemos que llevar el conjunto de estas políticas? Hacía un shock, y lo digo de corazón, como punto de partida este 40 aniversario de ayuntamientos democráticos, y siendo muy sensible con lo que ha supuesto este camino de 40 años de la mano. Un shock de regeneración administración y política que permita y nos permita hacer un mundo más justo, que necesita lo más denostado en los últimos años, y hay que ser más consecuentes con lo que estamos hablando, las políticas sociales son las que atienden, de manera rápida, a la sociedad, las que le dan soluciones a nuestros problemas, pero los que, al mismo tiempo, más críticas están recibiendo por parte de la sociedad... Y lo estamos viendo en estos últimos años, ¿Cómo puede ser que la social democracia es necesaria y está siendo, absolutamente, tiroteada para ser anulada? Por lo tanto, cuando más necesitamos de estas políticas, ¿Cómo puede ser que las pongamos más en cuestión? Pero no en una cuestión para la modernización, para el impulso… Lo que nos ha llevado, en este recorrido de 40 años, de los ayuntamientos el mayor dique de contención de las políticas que, de verdad, atienden a la sociedad en su conjunto, desde el pueblo más pequeños a la ciudad más numerosa… Algo habremos hecho mal los ayuntamientos, para no hablar de concienciación social, de unas políticas que son esenciales y que tienen que estar en el ADN de la vida diaria del conjunto de la sociedad… llamo a la reflexión, en esa dirección, las políticas sociales no somos beneficiencia, no somos caridad… Somos políticas sociales que tienen que ser una atención social, para la prosperidad y la mejora, en calidad de vida, de la sociedad en conjunto… Esto va con la creación de empleo, no hay mayor estado de bienestar que no tenga una oportunidad de empleo, ¿Qué estamos haciendo mal, para que no llegue la creación de empleo al medio rural?...”.

Serrano también hacía referencia al reto de la despoblación del mundo rural, “… Hace una hora he cerrado el tema de la guardería en la campaña, que va a contar solo con 13 niños/as, cuando hace seis años había cuarenta y tantos… En Bedmar han nacido 8 y han fallecido 62 personas, en el año 2.018… Eso nos está llevando a no reflexionar, estamos perdiendo ya, desde el ayuntamiento, estamos perdiendo el tiempo reflexionar en ¿Qué está pasando?, la solución, la medicina, la creación de empleo, políticas sociales tenemos, yo creo, más de las deseadas, tenemos todas las herramientas, pero nos falta, en este caso, el conjunto de la sociedad… El colegio de infantil se traslada al colegio ‘Virgen de Cuadros’, porque ha perdido 116 niños/as en los dos últimos cursos… Por lo tanto, reto del siglo XXI, inminente, urgente, ya, para esta tarde, el despoblamiento rural tiene que ser la mayor preocupación… Segundo la reestructuración de esas políticas, hoy estamos hablando de políticas sociales, que no estamos sabiendo llegar al conjunto de la sociedad, le damos soluciones inmediatas, que, al mismo tiempo, a la tarde están siendo cuestionadas por el conjunto de la sociedad…”.