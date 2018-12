Félix Alonso: "Necesitamos encontrar más regularidad dentro de los partidos"

El Iberojet Palma vio como se rompió su racha de tres victorias seguidas con una derrota en la cancha del Melilla.

Una derrota que ha dolido a los mallorquines y que, incluso el jugador del equipo, Carles Biviá, dice que es "un toque de atención".

Para el entrenador, Félix Alonso, es una preocupación "mejorar la regularidad del equipo". El técnico leonés destaca "que ya no es la regularidad de victorias, sino dentro del partido. A veces el juego no fluye y hay errores de concentración defensiva". Sin embargo el técnico es claro al considerar que "no son malos vicios. Eso sería si la actitud de los jugadores fuese mala. Hay una responsabilidad del entrenador".

Respecto a su rival, el Covirán Granada ha configurado una excelente plantilla, según Alonso. "Es uno de los cuatro proyectos mejores de la liga. Hablamos de cuatro incorporaciones de primer nivel más lo que ya tenían".