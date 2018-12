Fiscalía mantiene la petición de 22 años para el acusado de asesinar a su mujer en Pollença

La fiscalía mantiene la petición de 22 años de cárcel por un delito de asesinato contra Ioan Citau, el acusado de asesinar a cuchilladas a su mujer, Lucía Patrascu, en el puerto de Pollença en mayo de 2016. El jurado popular que tiene que dirimir sobre la culpabilidad o inocencia del acusado comenzará a deliberar en las próximas horas.La fiscal ha presentado este jueves su informe final, en el que ha insistido en que el acusado apuñaló a la víctima sin que ella tuviera la posibilidad de defenderse.

La fiscal del caso, Cristina Fernández, ha recordado que Citau no quiso contestar a las preguntas de la fiscalía y el resto de acusaciones y no pudo explicar las circunstancias que alega sobre las circunstancias en las que cometió el crimen. También ha señalado que el acusado no ayudó en la investigación en ningún momento y que sólo se pusieron palos en las ruedas. Ha recordado que el acusado no ha reparado el daño, ya que no ha entregado sus propiedades a sus hijos y apenas les ha pagado 2.000 euros por la muerte de su madre.

El abogado Antoni Montserrat, que representa a los hijos de Patrascu, ha rebajado su petición inicial de 26 años de cárcel a los 24 años. Solicita 22 años por el delito de asesinato, tras retirar las agravantes de ensañamiento y de actuar por razones de género. Mantiene la petición de dos años por un delito de maltrato habitual. Sobre este aspecto, ha insistido en que durante el juicio ha quedado probado que se produjo, ya que la mujer había dado señales de estar padeciendo malos tratos por parte de su marido.

El letrado de la defensa ha modificado también sus conclusiones y ha calificado los hechos como un homicidio. Ha pedido la libre absolución de su cliente al considerar que se produjo bajo los efectos de una alteración psíquica. En caso de que no se considere la absolución, la defensa pide una pena de diez años por homicidio con las atenuantes de confesión, reparación del daño y dilaciones indebidas.