Hugo Morán, sobre el trasvase: "No está en la hoja de ruta prescindir de ninguna infraestructura que garantice el suministro de agua"

Una visita muy esperada, la del Secretario de Estado de Medio Ambiente, ante la última polémica entorno al trasvase. Y la pregunta de la Cadena SER ha sido directa y clara: "¿Va a cerrar el Gobierno de España el trasvase Tajo-Segura?" Responde Hugo Morán: "No está en la hoja de ruta del Gobierno prescindir de ninguna infraestructura que garantice el suministro de agua".

Morán, al ser repreguntado por los planes del Ejecutivo central, ha dicho que no encuentra razones para que el trasvase no siga funcionando como hasta ahora, aunque reconoce que los envíos vendrán determinados por el impacto del cambio climático en esta zona. Y ahí las previsiones con que cuenta el Gobierno no son precisamente halagüeñas, ya que estiman que habrá una disminución de los recursos hídricos de entre un 20 y un 40%.

Asimismo, ha anunciado que se va a abordar desde el Ministerio un proceso de inversiones en materia de desalación, para duplicar las capacidades de producción de agua desalada en el entorno de 2021 "y con ello suplir algunos de los interrogantes que se plantean".

Morán ha asegurado que la voluntad del Ministerio y el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) es "avanzar en la mejor capacidad de gestión de esta infraestructura" y seguir con los encuentros de diálogo.

Declaraciones de Huego Morán tras reunirse con la dirección de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) y asistir al Consejo de Administración de la Mancomunidad de Canales del Taibilla acompañado por el delegado del Gobierno, Diego Conesa. Esta tarde mantendrá una reunión con regantes de Totana.