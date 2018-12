Suspenden las clases en dos centros educativos de Lorca tras el terremoto de 3.5 grados

Tras el terremoto de 3.5 grados con el que esta mañana de jueves se ha despertado de Lorca, tanto el Ayuntamiento de Lorca como el Centro de Coordinación de Emergencias de Lorca 1-1-2 han destacado la ausencia de daños materiales y personales. Sin embargo, sí que se han vivido escenas de confusión a la entrada de colegios e institutos, con la que ha coindido el movimiento sísmico.

Se ha activado el Plan de Emergencia Municipal de Lorca y posteriormente el Plan Especial de Protección Civil ante el Riego Sísmico en la Región de Murcia, SISMIMUR.Durante el episodio no se han registrado daños ni heridos. Bomberos del CEIS Lorca, Protección Civil Lorca, Policía Local Lorca y servicios municipales han revisado calles e instalaciones sin detectar ningún problema destacable.

Varios centros educativos han aplicado su plan de autoprotección y han trasladado a los alumnos a espacios abiertos hasta que se han reanudado las clases. La Consejería de Educación ha confirmado que "algunos centros, como el colegio San Fernando y el instituto Bartolomé Pérez Casas, en su autonomía han cancelado las clases y se ha respetadola decisión de aquellas familias que libremente han querido recoger a sus hijos".

"Ha sido todo un poco caótico", admitían algunos padres a la Cadena SER que volvían a casa con sus niños y niñas. Algunos de ellos decían que ni siquiera habían sentido el terremoto: "No sabemos por qué han parado las clases, porque teníamos un examen, pero no hemos notado nada".

Ginesa Marín, directora del colegio San Fernando, el único que ha decidido suspender las clases, ha explicado que "no teníamos la certeza de que esto no volviera a ocurrir, los profesores hemos decidido que no se diera clase a nivel académico con el fin de que los padres pudieran tomar libremente la decisión de llevarse a sus hijos y así estar más tranquilos".

"Estábamos todos emocionalmente afectados, los profesores los primeros, y así en educación no se puede trabajar", explicaba la docente sobre la situación de su colegio.

Por su parte, técnicos municipales y de emergencias del Ayuntamiento de Lorca han revisado también el estado de diferentes centros educativos, donde no se ha constatado daños. También el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, junto a otros miembros de su equipo de Gobierno, han realizado una ronda por colegios e institutos.