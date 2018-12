"Los perros llevan viviendo en pésimas condiciones desde hace cuatro años"

La ONG Equalia ha investigado un caso de maltrato animal en una finca ubicada en la pedanía murciana de Javalí Nuevo. El organismo, a través de un video de producción propia, ha difundido imágenes de las condiciones pésimas de higiéne en las que encontraron a los canes: entre suciedad, barro y restos de otros animales en descomposición.

La portavoz de la ONG madrileña Equalia, Silvia Mayorga ha explicado a Hoy por Hoy Región de Murcia que se enteraron del caso en septiembre del año pasado. Un equipo de Equalia se desplazó a Javalí Nuevo e inició una investigación para comprobar si era un caso aislado o continuado. La ONG ha estado grabando durante todo un año para recopilar pruebas suficientes y ya ha denunciado, junto con la Asociación Abrazo Animal, por via administrativa y vía penal. "Los animales llevan viviendo en esas condiciones desde hace cuatro años", ha afirmado Mayorga.

A través de la Adminstración, otros vecinos de la pedania han denunciado a la policía. "De hecho, en junio se hizo la incautación de algunos perros pero no se ha tomado las acciones necesarias para terminar la situación. Aunque salgan perros, estas personas vuelven a cogerlos y a meterlos en la finca.", ha aseverado Mayorga.

La portavoz de la ONG Equalia desconoce los motivos de por qué los dueños mantienen a los animales en esas condiciones pero no descarta que puedan padecer el sindrome del Arca de Noé. "Sin ninguna ordenanza no puedo afirmar que le pasa para que actúe así. Alguien que hace eso con los animales de forma continuada no puede estar bien", ha dicho.

Es la primera vez que la ONG Equalia denuncia un caso de estas características en la Región de Murcia y continuarán investigando nuevos casos de maltrato en perros "hasta que mejore la situación de los animales en la Región". Equalia ha denunciado también casos similares en otros puntos de España como la falta de bienestar animal en un matadero en Segovia.