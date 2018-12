López Miras: "Por supuesto que cerrar el Tajo-Segura está en su hoja de ruta"

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha asegurado que cerrar el trasvase Tajo-Segura "está, por supuesto, en la hoja de ruta del Gobierno socialista de España".

"Es que lo he visto con mis propios ojos, y lo han visto todos aquellos españoles que quieran leer el Boletín Oficial del Estado (BOE), en el que por primera vez en la historia, habiendo agua suficiente en el Tajo, se aprobó un trasvase cero para regar para los agricultores y para la Región", ha aseverado el presidente de la Comunidad.

López Miras ha hecho referencia de esta forma a las declaraciones del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, quien, preguntado por el cierre del trasvase Tajo-Segura, ha asegurado que "en la hoja de ruta del Gobierno de España no está, en estos momentos, prescindir de ninguna de las infraestructuras que sirven para garantizar el suministro de agua en este país".

En un contacto con los medios de comunicación y al ser preguntado por estas declaraciones efectuadas por Morán este jueves durante una visita a Murcia, López Miras ha acusado al secretario de Estado de "mentir" cuando dice que no están en su hoja de ruta cerrar el trasvase Tajo-Segura.

"Llevo sorprendido y anonadado desde que conocí a través de los medios de comunicación que el secretario de Estado responsable en materia de agua visitaba la Región de Murcia, porque no entiendo cómo puede venir y no reunirse con el Gobierno de la Región de Murcia", ha destacado López Miras.

"No entiendo cómo puede venir el responsable de agua del Gobierno socialista de Pedro Sánchez a la Región y no reunirse ni atender a aquellos a los que principalmente está atacando y perjudicando con sus decisiones, como son los regantes y agricultores", según el presidente de la Comunidad. En concreto, se ha preguntado cómo puede venir a la Región y no reunirse con el Sindicato Central de Regantes del Trasvase Tajo-Segura.

"Me parece increíble, cuanto menos sorprendente, que venga el representante de agua del Gobierno socialista de Pedro Sánchez y no tenga la más mínima deferencia con los regantes y con aquellos a los que está dejando sin agua; con aquellos que sostienen a la Región", ha insistido.

Por otro lado, López Miras ha dicho haber constatado que Morán le "engañó" personalmente a él y al consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Miguel Ángel del Amor, cuando se reunieron todos con la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

En ese encuentro, ha recordado que hablaron del problema de la escasez del agua y del Mar Menor. De hecho, ha señalado que Morán se comprometió "delante de todos aquellos que estábamos en la reunión, a que vendría en diciembre a la Región y a que nos expondría el proyecto de vertido cero para el Mar Menor como yo le pedí".

Asimismo, ha recordado que Morán se comprometió "a que se reuniría con el Gobierno regional y con todos aquellos sectores, instituciones y colectivos que tuvieran algo que decir o que tuvieran alguna alegación que aportar en cuanto al proyecto de vertidos cero al Mar Menor".

"Me dijo que vendría en diciembre, que nos reuniríamos, que nos sentaríamos y que hablaríamos de estos, y nos ha engañado", tal y como ha aseverado López Miras, quien critica que "nos mintió descaradamente, igual que mienten ahora, cuando dicen que no están en su hoja de ruta cerrar el trasvase Tajo-Segura".