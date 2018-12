Bien es sabido que el papel lo aguanta todo y que en él se puede dar rienda suelta a cualquier tipo de ensoñación. El problema viene cuando se viste de realidad lo que no deja de ser más que ciencia ficción.

El Gobierno ha anunciado que en 2040 ya no se fabricarán coches en España que funcionen, total o parcialmente, con combustibles fósiles. En la misma noticia fija 2050 como el año en que dejarán de circular en nuestras carreteras estos vehículos.

La noticia, en sí misma, está llena de buenas intenciones que todos aplaudimos, pero a mí me surgen muchas dudas sobre el tema.

Por ejemplo, la sustitución de una fuente de energía por otra suscita una serie de preguntas:¿habrá energía eléctrica suficiente para atender a toda la nueva demanda?, ¿cuánto será el incremento del coste de la energía eléctrica? En este sentido, estoy seguro de que ese aumento es lo que sucederá, a pesar de que actualmente, en España, el precio de la electricidad es de los más caros de Europa.

¿De dónde se obtendrá toda la energía eléctrica necesaria?, ¿cuál será la forma de suministro de esta energía?, ¿a través de puntos de recarga o del cambio de baterías en estaciones de servicio?; si se opta por puntos de recarga, que es lo que parece más probable, ¿habrá suficientes para que no se tenga que esperar demasiado tiempo en los de acceso público?, ¿serán lo suficientemente rápidos para que no se realicen largas paradas? En el ámbito particular, ¿cómo se va a promover que los garajes privados puedan instalar estos puntos?

A nivel industrial, ¿las empresas de automoción van a asumir este reto? ¿La reconversión del sector automovilístico supondrá el cierre de algunas fábricas?

Estas son algunas de las incógnitas que se me ocurren a primera vista. Seguro que a cualquier oyente se le vienen a la mente otras muchas.

Creo que con este anuncio se ha comenzado la casa por el tejado. En primer lugar, habría que presentar una política energética, a largo plazo, que garantice el incremento de la demanda a un coste bajo. Como creo que con las energías renovables no es posible hacerlo en tan poco espacio de tiempo, a lo mejor la central térmica de Velilla tiene una pequeña esperanza, ojalá.

También considero que hay que tener contestación para todas las preguntas y tener un plan, bien dotado económicamente, que no suponga que se haga a costa del bolsillo del ciudadano.

Por supuesto, hay que contar con todas las partes implicadas, especialmente con las industrias del sector, ya que las fábricas de automóviles que hay en España pertenecen a grupos extranjeros, lo que puede suponer que, con una reestructuración tan brutal y aprovechando la ocasión, alguna corra el riesgo de ser cerrada o trasladada a otros países. Esperemos que la de Villamuriel no se vea afectada.

Es bueno que nuestros gobernantes tengan iniciativas, pero, por favor, que no nos generen frustración y, menos aún, confusión.