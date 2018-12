Merino: "Sin duda acerté en venir a la Real"

Mikel Merino es feliz en la Real. Así lo ha comunicado en la rueda de prensa previa al importante partido en el Coliseum ante el Getafe (13:00h). Tras un parón obligado por una lesión muscular que le tuvo fuera de los terrenos de juegos durante casi dos meses, el pamplonés confía en que su rendimiento va a mejorar gracias al trabajo del día a día.

Acerté en venir a la Real. Sin duda acerté y el tiempo me está dando la razón. Estoy feliz, al final cuando uno hace este tipo de movimientos lo que busca es ser feliz y estar contento. Sí que es verdad que las cosas podían haber ido algo mejor en lo personal y colectivo, pero estoy contento con mis compañeros, aprendiendo y mejorando que es lo principal para mí.

Jodidos, pero esto sigue. Nos encargamos de que una vez el partido se termina estamos un día jodidos por la oportunidad que perdimos, pero bueno, esto sigue y enseguida cambiamos la mentalidad para afrontar con energía los próximos partidos. Siempre hacemos borrón y cuenta nueva y vamos con ganas a por el siguiente partido.

Cuando se cierran los rivales nos cuesta más. Cada partido es distinto, pero cuando el equipo se cierra nos cuesta más al proponer más con el balón aunque tenemos jugadores de sobra para poder jugar así. Es cuestión de encontrar las teclas para poder ganar este tipo de partidos. Tenemos que saber jugar cada partido y confiamos en adecuarnos a cada encuentro.

Cogiendo sensaciones. Poco a poco me voy encontrando mejor y cogiendo sensaciones. He estado dos meses parado y me está costando coger un poco el ritmo, las sensaciones y también en lo mental. Con los entrenamientos y minutos de partido iré mejorando y espero poder estar enseguida al 100%.

No me gusta poner metas. El vestuario ni ha bajado ni ha subido en euforia. Somos conscientes de cómo es esto, cuando ganamos no somos los mejores ni cuando perdemos somos los peores. Sean los resultados que sean tenemos que tener la mente fría. Soy partidario de no poner ninguna meta, suele pasar que fijas ir a Europa y al final te puede el ansia de conseguir el objetivo. Aunque suene tópico, me gusta más ir partido a partido.

Sin preferencias para la Copa. No tengo preferencias, toque el que toque va a ser una eliminatoria complicada y ya lo sabemos. En una competición como la Copa del Rey, si quieres ganar tienes que jugar contra los mejores. Da igual quien toque, nosotros estaremos preparados.