Valdeolmillos: "No quiero meter más presión"

Tras el duro revés sufrido el pasado sábado ante el ucam Murcia, el Delteco Gbc prepara la visita a la cancha del Morabaanc Andorra, el equipo de Ibon Navarro es décimo en la clasificación de la ACB y se ha metido en el Top-16 de la Eurocup. El equipo donostiarra busca su priemra victoria a domicilio, la tercera de la temproada para no verse descolgado de su lucha por la permanencia.

Esta mañana ha comparecido en la sala de prensa de Illunbe, Sergio Valdeolmillos.

Semana difícil en lo anímico:" Ha sido una semana dura por el estado anímico. Nos hemos centrado en trabajar y reforzar cosas que el equipo hace bien y, de esta forma,tirar para adelante. El inicio de semana fue duro, pero desde ayer ya estamos bien y centrados en el próximo partido”.

Causas de los apagones en los partidos:“ La derrota ante Murcia fue un palo duro y el apagón nos llegó por la falta de continuidad en el juego y la frustración que esto generó. Debemos ser más continuos en ataque porque atrás hemos demostrado que, con momentos buenos y malos, estamos mejor. Y también necesitamos a todos los jugadores enchufados en todo momento cuando saltan a la cancha”.

Más ansiedad por la dura situación deportiva:" No voy a meter presión ni me voy a volver loco. Estoy intentando construir a partir de lo que hacemos bien, intentando que los doce jugadores sean uno, contribuir al buen ambiente y a la buena comunicación en el equipo. No me voy a volver loco ni por los resultados ni por el ambiente externo”.

Análisis del Andorra: " Andorra es un equipo completo con dos posiciones exteriores del rival, en el ‘uno’ y en el ‘dos’ tienen jugadores que aportan anotación y que se convierten en el motor del equipo por lo que generan para el resto. Dylan Ennis, Andrew Albicy, Rafa Luz o Michele Vitali son los bases y escoltas que más utiliza el técnico Ibon Navarro.

Claves del partido:" Fundamental y prioritario volver a ser nosotros competitivos desde el principio y que minimicemos nuestros momentos malos, sobre todo en ataque, ya que fuera de casa siempre es más complicado. Lo más importante y lo primero que les voy a pedir a mis jugadores es que compitamos”

maiza alta, oroz y barro siguen de baja De cara al partido ante el Andorra, el técnico nazari confirmó la recuperación de Gaizka Maiza, superados sus problemas en los isquiotibiales, mientras siguen con sus problemas físicos Xabi Oroz y Mohameb Barro. Este encuentro será especial para el ala-pivot georgiano Beqa Burjanadze, ya que milito dos temporadas en el equipo andorrao, aunque en la segunda lapasó en blanco tras su grave lesion de rodilla.