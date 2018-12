Problemas con la licitación on line

Todos los Ayuntamientos con obras financieramente sostenibles aprobadas sabían que los plazos para su tramitación eran cortos (acaba el 31 de diciembre), pero no contaban con los problemas que iban a encontrar en la obligada licitación on line.

El alcalde de Artajona, Adolfo Vélez, ya denunciaba los primeros días que no podían acceder a la plataforma habilitada desde el Gobierno de Navarra y, con el paso de los días, las dificultades se mantienen. Juan Carlos Castillo, alcalde de Peralta, señala que "no es muy ágil, hasta que no abres los pliegos no sabes cuántas ofertas hay y nosotros nos hemos encontrado con una licitación desierta, con lo que supone de pérdida de tiempo porque hay que volver a poner en marcha todo el proceso".

Ahora el riesgo está en que algunos Ayuntamientos no lleguen a tiempo con los trámites y se queden sin subvención, se lamenta Castillo. A su juicio "cuanto más garantistas tratamos de ser, más lento es todo, así que habrá que buscar un equilibrio. Lo que no se puede hacer es poner unos plazos muy estrictos y que en la tramitación nos estemos poniendo palos en la rueda. Así, muchas subvenciones se quedarán por el camino".

Muchos alcaldes coinciden en que el Gobierno de Navarra tendría que haber facilitado todo el proceso ampliando el plazo o con la licitación tradicional.