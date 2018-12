Coches y bicicletas eléctricas, la nueva amenaza para los invidentes

En la actualidad, la ONCE, tiene censadas en la provincia unas 1.200 personas invidentes. Desde La organización, que hoy 13 de diciembre celebra el día de su patrona, Santa Lucía, hacen un llamamiento para alertar de los nuevos peligros que persiguen a estas personas. Si ya de por sí estamos en una provincia con importantes limitaciones de accesibilidad, las nuevas modas vienen a agravar aún más la situación de las personas ciegas, mermando sus deseos de autonomía. Los nuevos coches que se alimentan de electricidad, o las bicicletas y patines eléctricos, suponen una seria amenaza. El hecho de que hayan eliminado el ruido, provoca que no puedan ser escuchados, generando accidentes , atropellos y sobe todo, inseguridad, tal y comentaba la presidenta de la ONCE en la provincia, Rosario Sedano. “Cuando nos falta la vista, es el oído el sentido que nos guía y estos nuevos vehículos al no ser escuchados, suponen una seria amenaza”. Así mismo hacía un llamamiento a los conductores de bicicletas y patines, por los atropellos y accidentes que se vienen produciendo en los últimos tiempos.

Junto a esto, los semáforos para invidentes que por falta de mantenimiento, añadía Rosario Sedano, están dejando de funcionar en una provincia a la que aún le queda mucho para sea considerada un lugar accesible, tanto para invidentes, como para personas con dificultades de movilidad.