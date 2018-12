Aviso amarillo por fuertes vientos en Cazorla, Segura y Jaén

Ya nos estábamos acostumbrando a una situación de inestabilidad atmosférica, pero de nuevo han vuelto las situaciones de alerta. Aviso amarillo en la provincia por fuertes vientos por vientos de hasta 80 kms/h en varias comarcas de la provincia de Jaén, en Cazorla, Segura, la capital y zona de los montes de Jaén. Aviso activado por la Agencia Estatal de Meteorología hasta las dos de la tarde. Cota de nieve bajando hasta los 1000-1200 metros. Temperaturas en descenso generalizado, registrándose las mínimas al final del día, con heladas débiles. Vientos del oeste o suroeste, girando a noroeste y aumentando a fuertes con rachas muy fuertes.

Ante un día de viento, Emergencias 112 recomienda a la población cerrar puertas y ventanas y retirar del exterior los elementos más inestables que puedan caer como macetas, toldos... Por la calle, se recomienda no protegernos del viento junto a muros, tapias o árboles, ni tampoco junto a edificios en obras. Se aconseja evitar los desplazamientos por carreteras. Si el fuerte viento nos sorprende durante un viaje en coche, es mejor no quedarse dentro del vehículo, si no que ha de buscarse un lugar seguro para refugiarse.