Natxo Costa sobre Intu Mediterrani: "No todas las inversiones son adecuadas"

Sobre la polémica de Intu Mediterrani a raíz de un tweet del director General de Comercio, Natxo Costa, en el que decía, entre otros, 'Intu Go Home', asegura que esto era simplemente un eslogan y que lo que se interpreta en el tweet es que si quieren instalarse en Paterna van a tener que adaptarse a la legalidad y la realidad valenciana. Le recuerda a la empresa británica que no se pueden instalar en una zona que no está calificada como suelo urbanizable y que lo que no pueden pretender es "cambiar ellos la normativa para que la Generalitat se adapte a ellos." Así, les dice que si se encajan en la legalidad, ellos le ayudarán.

En la misma línea, asegura que todo esto se puede resumir en una idea: que igual que el embajador británico defiende los intereses de las empresas británicas, él, como director de comercio de la Generalitat, tiene que defender los intereses del comercio valenciano "representadas en el comercio local". Recuerda que no todos los proyectos son buenos y alude al caso de Eurovegas, que suponía una inversión económica de casi el doble pero que no finalmente no se instaló.

Así, asegura que Covaco, Confecomerç o la Unió Gremial ya le han trasladado su rechazo a este proyecto con lo han hecho diferentes empresas del área metropolitana ya que es un modelo que no les interesa. De hecho Cipriano Cortés, de Covaco, asegura que el área metropolitana de Valencia ya está saturada de centros comerciales y este gran centro supondría un gran perjuicio.