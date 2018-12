"Si no atienden a mi hija, terminará muy mal"

Belén tiene ahora 20 años. Desde hace cinco meses está incapacitada y su tutela es de la Generalitat. Tiene una orden de alejamiento de sus padres, por agresiones. Padece una enfermedad mental que la ha mantenido en centros de menores desde los 14 hasta los 19 años. Pero desde su mayoría de edad, no hay recursos para atenderla.

Y el problema se recrudece entonces. Su transtorno mental le impide desde hace años vivir con su familia, por su agresividad. Durante los años que ha estado en un centro de menores, según relatan sus padres, Paco y Marita, todo iba mejor. Estaba controlada, tomaba la medicación, y sus brotes eran más escasos.

Pero con la mayoría de edad este recurso ya no se puede utilizar. Pero no hay ninguno que le sustituya. Así que, para no dejarla en la calle, su padre, Paco, le busca pisos compartidos, pero sus problemas de salud mental y la falta de una atención especializada, hacen que sea muy difícil mantener la convivencia. Tanto, que en estos cinco meses, ha cambiado hasta en ocho ocasiones de piso.

Su madre Marita, insiste en que la situación de su hija es cada vez peor. Belén no puede vivir sola, cuando sufre una crisis no es dueña de sus actos. La falta de medicación, combinada con el uso de otras sustancias y la ausencia de control, le hacen temer que pueda acabar mal.

El problema es que no existen recursos suficientes para atender a estas personas con enfermedades mentales, sobre todo cuando, como es el caso de Belén, son jóvenes. No hay plazas, y solo llega la opción cuando se llega a una situación extrema, como explica la abogada de la familia, Pilar Blasco.

Y mientras tanto, pasan los meses, y ven como la situación es peor cada vez, como relatan sus padres.

La familia sigue en contacto con la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas para intentar encontrar una solución para su hija.

Desde la Conselleria se responde que están en contacto permanente con la familia para comunicarle la evolución de las gestiones para encontrar una plaza en alguno de los centros para personas con trastorno mental grave. Asimismo, se plantea su ingreso hospitalario de forma puntual para estabilizar su situación, y a la vez que se le continúa buscando un recurso estable.

Además, se añade que desde 2016 hasta la fecha, se ha incrementado en más de 1.300 el número de plazas para enfermos mentales, y este próximo 2019 están prevista 1.180 plazas más para diversidad funcional y enfermos mentales, con los que el total de plazas para estos dos colectivos superarán las 11.000.