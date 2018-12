Vicente Boluda: "Ximo Puig ha dado paz y sosiego a la Comunitat Valenciana"

El presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, considera que, comulgue o no con las ideas del Consell, durante la última legislatura el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha dado “paz y sosiego” a la Comunitat Valenciana. Además, ha dicho estar "encantado" tanto con él como con la vicepresidenta, Mónica Oltra, que hace "su papel" pero está "tranquila y moderada". Por estas cuestiones, recuerda, ellos no han pedido “nunca jamás” un adelanto de las elecciones autonómicas.

Boluda, que ha hecho estas declaraciones durante la tradicional comida de Navidad con los medios de comunicación, ha señalado que si el PSPV pensaba en un adelanto electoral, los resultados en Andalucía le han “frenado” y “se han echado para atrás porque se han asustado”.

El presidente de AVE ha comparado la irrupción de Vox en Andalucía con la que en su día protagonizó Podemos. Con sus diferencias ideológicas, cree que "son lo mismo" y que tendrán el "voto marginal" o de la izquierda o de la derecha.

En cuanto a la situación de Cataluña, Boluda ha admitido que hace unos meses pensaba que tenía "solución" pero ha advertido de que "está cogiendo una deriva casi imposible de arreglar". Desde su punto de vista es uno de los "problemas más importantes para España" que, con el tiempo, va "a peor".

Ford y ¿otra recesión?

Por otro lado, el presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios se ha mostrado convencido de que no va a haber una "recesión inminente", pero en caso de una "eventual crisis" ahora todos en general y las empresas en particular están "muchísimo mejor preparadas", porque antes todo era "jauja", pero ahora las empresas se han dado cuenta de la necesidad de estar "preparadas" para hacer frente si llega otra de nuevo.

En relación a si le preocupa la situación de Ford Almussafes, Boluda ha apuntado que el problema de la compañía automovilística puede venir porque no hace modelos suficientemente atractivos para los consumidores.

Corredor Mediterráneo

En otro orden de cosas, la Asociación Valenciana de Empresarios ha advertido que sin Presupuestos Generales del Estado el Corredor Mediterráneo no tiene "nada que hacer". "Llevamos sin Presupuestos dos años" y "el ruido político puede afectar mucho", ha remarcado.

De hecho, ya se han anunciado "varios retrasos" y en el caso del nudo de la Encina "vamos a 2022”. Además, Francia "no está haciendo sus deberes". En todo caso, AVE va a "seguir con la presión" para que el Corredor Mediterráneo se ejecute, ha aseverado.

Los cruceros no interesan al puerto de Valencia

Por último, Vicente Boluda, se ha referido a las críticas del alcalde de Valencia al turismo de cruceros. El presidente de AVE y propietario de la naviera Boluda ha recordado que "los cruceros dan cuatro duros” al puerto, “pagan mal y tarde”, son "hoteles flotantes que al único que pueden interesar es al Ayuntamiento de Valencia”. Por eso, no entiende que sea Joan Ribó el que no vea con buenos ojos este tipo de cruceros, cuando sus pasajeros bajan a tierra y “donde se dejan el dinero es en la ciudad, no en el puerto”.

Preguntado por la ampliación norte del Puerto de Valencia, Boluda confía en que haya "candidatos" interesados en presentarse al concurso público para su construcción y explotación. Se trata de un "hinterland formidable" para las navieras, y aunque requiere "mucho dinero" espera que alguien opte porque el puerto valenciano está ya "al cien por cien de su capacidad".

Por último, preguntado por los estibadores, el presidente de AVE ha valorado que están teniendo un "comportamiento elegante y tranquilo" aunque todavía hay que "sentarse y dejarlo arreglado. Creo que no están ni comenzadas las negociaciones", ha sentenciado.