Merlí, una clase magistral de filosofía para todos

Uno de los grandes problemas con los que siempre se ha encontrado la filosofía, es que han sido muchos los que no han sabido ver su aplicación práctica, llegándola a despreciar e incluso decidir que se trata de una asignatura prescindible en las aulas. Ahí es donde entra en juego uno de los principales objetivos de ‘Merlí’, demostrar la forma en que se convive con la filosofía en la vida real, y que su utilidad va mucho más allá de la simple teoría. De esto nos va a intentar convencer esta vez Ismael Cámara.

‘Merlí’ es una serie creada y producida originalmente por TV3, que estrenó su primera temporada en Cataluña, en septiembre de 2015, dando el salto a La Sexta en abril de 2016 después de que Atresmedia comprara sus derechos. La ficción emitió su tercera y última temporada en enero de 2018 y actualmente está triunfando por todo el mundo, especialmente en Latinoamérica, gracias a que Netflix cuenta con todos los capítulos disponibles.

La trama comienza girando en torno al propio Merlí, del que la serie toma nombre, un profesor de filosofía de unos 50 años, desahuciado, que se enfrenta al reto de tener que volver a vivir con su madre y hacerse cargo de su hijo. Por si fuera poco, es llamado para hacer una sustitución en el instituto de este, contexto en el que comienza la historia.

Aunque la mayoría de los personajes principales son adolescentes, no se trata de una serie de instituto más. Se podría definir como un ‘El club de los poetas muertos’ a la catalana, por la forma en que el carismático profesor genera pasión por la filosofía entre sus alumnos y revoluciona el centro educativo, donde todos están acostumbrados a hacer ‘lo correcto’.

En este caso los alumnos son la excusa perfecta para hablar de las preocupaciones de la juventud de hoy en día, y no ya ‘a la americana’, como la audiencia española está acostumbrada, sino a través de unos personajes que perfectamente podrían encontrarse en cualquier aula de Madrid. Y es que la serie, a través de la figura de Merlí, no busca sino ejemplificar como la filosofía está mucho más presente en la vida de lo que puede parecer a simple vista.

Como consecuencia de su éxito, Movistar + acaba de confirmar que, tras un acuerdo alcanzado con TV3, llevará acabo un spin off titulado ‘Merlí: Sapere Aude’ y rodado en catalán que girará en torno al personaje de Pol Rubio. El creador volverá a ser Héctor Lozano, y su estreno está previsto para finales de 2019, continuando la historia del favorito de la clase, pero antes del salto temporal con el que se cerró la ficción.

¿Por qué hay que ver Merlí?

Cada capítulo, titulado como el filósofo en torno al cual se desarrolla, comienza habitualmente en el aula, con la explicación de sus teorías, que luego el espectador puede ver representadas en las historias y dramas personales de cada personaje. Una buena serie para tiempos de debate, que fomenta la necesidad por parte de alumnos y profesores de reflexionar y comprender, más allá de memorizar, ahondando así en una crítica bastante clara al sistema educativo español.

La lectura social que se puede hacer de la serie es por tanto uno de sus grandes pilares. Cada personaje tiene un conflicto dramático que le obliga a adentrarse en temas como la muerte, la pobreza, las relaciones familiares, la homosexualidad o el bullying. Cuestiones tan reales y habituales como, en ocasiones, silenciadas o tratadas como tabú. Tanto es así que el fin de la ficción no radica únicamente en visibilizarlas, sino que además y a través del papel de Merlí, fomenta que la importancia reside en aprender a superar las dificultades y enfrentarlas de forma positiva. Cada problema tiene una solución, por más que cueste encontrarla.

Otro punto a destacar es el reparto. Algunas caras conocidas y otras no tanto, que en conjunto consiguen que el espectador se sienta identificado con los personajes que representan o con los problemas que les afectan. Francesc Orella es un claro ejemplo, encajando a la perfección en el papel de Merlí, como el filósofo vividor y cercano a sus alumnos que fomenta saltarse las normas pese a sus incoherencias en la vida privada.

Le acompañan además nombres como David Solans, Candela Antón, Albert Baró, Marcos Franz, Adrian Grösser, Pau Poch, Carlos Cuevas, Júlia Creus o Iñaki Mur entre otros. Un gran elenco de jóvenes actores que fueron enviados por la productora a pasar juntos varios días en un campamento, con el objetivo de que unieran lazos y se tradujera, como así fue, en una complicidad y química palpable dentro de la serie.

Como punto flaco a destacar está el doblaje al castellano. La serie está rodada íntegramente en catalán, y de hecho son muchos los actores que se doblan así mismos, pero el resultado no ha parecido ser el esperado. Sin embargo, sea en el idioma que sea, la ficción mantiene su cercanía, atrapa al espectador y consigue generar un debate y una reflexión dignos de recomendación.

Héctor Lozano a dejado claro que la continuación en Movistar + no será una cuarta temporada. Detrás contará con el mismo equipo creativo que consiguió el éxito de ‘Merlí’, pero la historia, aun manteniendo el tono original, será otra. El creador ha señalado también que adquirirá un punto más de madurez por el hecho de tener lugar en la universidad y no ya en el instituto. Solo queda esperar para comprobar si el esperado spin off está a la altura de las expectativas.