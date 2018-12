Puede sonar a broma pero no lo es tanto. En Canarias tendremos que hacer un cursillo para votar. Los partidos en el parlamento de Canarias se han puesto de acuerdo para que el nuevo sistema electoral se ponga en marcha siendo pionero en el mundo.

Si ya parecía "chiripirifláutico" que tengamos dos circunscripciones para entrar en una única cámara, una insular y otra regional, ahora ya no solo esto, sino que votaremos a las dos listas por separado poniendo dos papeletas de diferentes colores, con sus correspondientes sobres, en la misma urna. Toma ya, parece de broma.

Es decir, que nuestros avanzados parlamentarios crean dos formas para entrar en el mismo parlamento y se votarán en la misma caja. Puro surrealismo. Van a formar un lío entre los miembros de las mesas electorales de "Padre y Señor mío".

Pero, ¿cuál es la razón que les ha llevado a tamaña inverosimilitud ?. Pues muy sencillo, para no incomodarnos a los ciudadanos. Flipante. Eso han dicho Noemí Santana de Podemos y Australia Navarro del PP. La idea viene de NC y el PP, apoyados por Podemos. Según se nos cuenta, no quieren diferenciar la urna, no sea que al separar se diferencia más en el voto y los candidatos a la presidencia del Gobierno de Canarias salgan retratados . En definitiva que estas tres organizaciones quieren evitar al máximo, colocar sus candidatos a la presidencia del Gobierno canario, en la lista regional y no lo van a hacer. Entonces con esto disimilarían en algo que se pudiera diferenciar el voto y al mismo tiempo, que la gente vote lo mismo a la lista insular que regional.

Si no creían en la lista regional, no haberla puesto. Si se les quedó pequeña con tan solo 9 diputados, pues haberla ampliado y si no la querían, tenían la opción de ampliar el número de parlamentarios de Tenerife y Gran Canaria, además de Fuerteventura, para buscar mayor proporcionalidad del voto. Lo que nos quieren meter ahora es una "chapuza". Supongo que la organización impulsora del nuevo sistema electoral, Demócratas para el Cambio, debe estar que trinan, aunque no he visto ningún comunicado al respecto.

Con lo fácil que es votar en dos urnas. Y con lo fácil que es que los candidatos que querían ser presidentes del Canarias fueran en la lista regional. Es penoso que vayamos poner en marcha un sistema de esta manera tan confuso e increíble.