Estas son las especies en Peligro de Extinción de la Comunidad de Madrid

Dentro de la Comunidad de Madrid son varias las especies de aves, mamíferos y anfibios que se encuentran en peligro de extinción. La cigüeña negra, el águila imperial o la nutria son solo unos ejemplos. La buena noticia es que muchos de estos ejemplares se están empezando a recuperar y su población sube con los años.

La nutria, amante de los ríos madrileños

Desde los años sesenta hasta los ochenta, la nutria se marchó de la Comunidad de Madrid. Con el paso del tiempo ha ido encontrando más alimento y ha vuelto para quedarse. El auge de la población de los cangrejos ha hecho que este animal se sitúe en los cauces del Jarama, Manzanares, Tajuña, Henares y la Laguna de San Juan.

El águila imperial, una de las más afectadas

El Plan de Recuperación del Águila Imperial Ibérica ya está en marcha. La Comunidad de Madrid quiere implantar su sistema de protección en la región de esta especie en peligro de extinción, tanto a nivel autonómico como nacional. Ahora en Madrid tenemos una de las mayores densidades de esta especie en el mundo. Un total de 59 parejas.

Águila Imperial / Comunidad de Madrid

La cigüeña negra, no tan visible como la blanca

No hay que confundirla en ningún caso con la cigüeña blanca puesto que no tienen nada que ver. Huye del hombre y es extremadamente sensible a molestias. El año pasado solo criaron 4 parejas en Madrid (y no todas sacaron pollos).

El galápago europeo, lo usan como mascota

Su color negro y amarillo lo hacen muy atractivo para el público. Además, al contrario que el galápago leproso, se trata de una especie que no huele mal y que puede mantenerse viva en cautividad durante años con relativa facilidad. Se puede encontrar en las inmediaciones del Río Manzanares.

Desde la Comunidad de Madrid insisten en que estas especies están dentro del Programa de Protección y que, con el paso del tiempo, esperan que puedan reinsertarlas y hacer que su población vuelva a números de principios del siglo XX.