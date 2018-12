"Me quiero quedar"

Kenneth Omeruo, jugador nigeriano del C.D. Leganés cedido por el Chelsea F.C,, mostró su deseo de seguir en el equipo cuando acabe la temporada si bien reconoció que aún no ha hablado con el club al respecto. La opción de compra del internacional es de cinco millones de euros.

Sin perdón para Rubén Pérez A pesar del rescurso pepinero, el centrocampista ha sido suspendido con un encuentro por el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), en relación a la decimoquinta jornada de LaLiga Santander. Asimismo, se perderá la próxima jornada por acumulación de amonestaciones Allan Romeo Nyom.

Del Bosque en Butarque La ID Butarque acogió el acto de adhesión del Leganés a la iniciativa 'El aceite de la vida', mediante la cual dará nombre a un olivar de tres mil olivos en la Finca la Pontezuela para que estos sean apadrinados por sus socios y simpatizantes. Todas las donaciones irán destinadas a la Cruz Roja de Leganés a través de la fundación del club, que se convierte en el primero de Primera en unirse al proyecto. En el acto estuvo el exseleccionador Vicente Del Bosque, embajador solidario del programa.

"Me gustaría quedarme en el Leganés. Es difícil ir de equipo en equipo cada año porque la adaptación no es fácil. Ahora me estoy adaptando al equipo y veremos qué pasa al final de temporada", dijo.

"Aún no hemos hablado pero antes de que acabe la temporada sabré qué pasa. Si no me dicen nada volveré y elegiré la mejor opción para mí", añadió durante una firma de autógrafos junto a Unai Bustinza que sirvió para inaugurar la nueva tienda oficial del estadio de Butarque.

Sobre su situación actual, declaró: "Me siento bien, en especial porque el equipo lo está haciendo bien. Al principio de temporada estábamos abajo y fue difícil pero ahora estamos ganando. Somos más fuertes y jugamos sin miedo ante ningún rival".