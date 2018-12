Sevilla (no) ens roba...(Primer milagro del PP en Andalucía)

Todavía no se ha negociado el Gobierno andaluz presidido por el PP y el alcalde ya se ha echado en sus brazos rebajando el tono e incluso sus demandas. Resulta que ya no urge prolongar el Metro hasta el PTA y la Plaza de la Marina; al revés, lo mejor ahora es posponer esos proyectos y además dando facilidades operativas con la EMT; y por añadidura De la Torre lo hace de un modo cordialísimo, encantador, con una comprensión desbordante llena de cortesía institucional. Sí, De la Torre, que lleva años peleando implacablemente con la Junta a cara de perro, ahora es un corderito pascual, un munícipe amabilísimo hasta la sumisión. Hay que frotarse los ojos… Esto parece un milagro bíblico ¡De la Torre ha visto la luz!

No es que el alcalde haya recibido señales desde las alturas para ese cambio de actitud. El PP ni siquiera tiene pactadas las carteras, aunque a Moreno Bonilla le empiecen a llamar presidente. Pero el alcalde ya intuye el gran cariño que le van a dispensar para compensar la falta de cariño de la Junta socialista que él lleva años denunciando. Sencillamente él visionariamente ya está viendo ese cariño futuro… ya lo está sintiendo. Y ha comenzado a actuar como corresponde a los nuevos tiempos: devolviendo ese cariño por anticipado a golpe de cariño preventivo. Love is in the air….

Para entendernos: hay cosas que se le pedían al PSOE, y además beligerantemente, a quemarropa, pero que no se le piden al PP, y si se le piden, se hará amablemente: ¿Podrían ustedes hacernos una línea de metro al PTA o encauzarnos el Guadalhorce? Ah, ¿que no? pues nada, señorías, se entiende perfectamente, gracias por la atención...

Claro que algunos se malician que el alcalde, que en los últimos meses había excluido a Bendodo de la carrera de la alcaldía e incluso lo empujaba al ostracismo, ahora necesita recomponer los puentes con él y Moreno Bonilla, a los que ya había amortizado como cadáveres políticos por su apoyo a Soraya y la derrota previsible del 2D. El viento ha cambiado; y su mensaje es: “muchachos, pero bueno, muchachos, ya sabéis que soy uno de los vuestros y no voy a daros problemas; contad con Málaga siempre a favor, y conmigo en posición de firmes”.

En fin, todavía el PP no gobierna en Sevilla y ya se ha acabado el ‘Sevilla ens roba’. No sabe uno si alegrarse o si rendirse decepcionadamente al triunfo del ventajismo político sobre la razón.