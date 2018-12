Javier Tebas pone el broche de oro a 'Los Desayunos de FOES'

Javier Tebas, Presidente de LaLiga (Liga de fútbol profesional) compartirá con los empresarios sorianos su experiencia en la economía del fútbol en ‘Los Desayunos de FOES’ que lleva por título ‘La liga como player global en la industria del ocio y entretenimiento’.

El Presidente de LaLiga se encontrará con el empresariado soriano en el EspacioFOES en el sexto y último desayuno de los organizados este año con motivo del 40 Aniversario de la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES).

El encuentro se produce en unos momentos en los que la economía relacionada con el balompié crece más rápido que la nacional y supone ya un 1% del Producto Interior Bruto del país. Según el informe de la escuela de negocios OBS, ‘El Negocio del Fútbol Profesional y su Impacto en la Economía’, de cada 100 euros que genera la economía española, 2 proceden de la Liga, alrededor de la cual se crean 7 de cada 1.000 empleos que existen en España. A estas cifras se une la generación de riqueza a través de los negocios relacionados con el fútbol profesional, en especial los de los sectores de Hostelería, Turismo y Transporte.

Javier Tebas Medrano, nacionalizado en España, nació en San José de Costa Rica y es licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza y abogado ejerciente desde 1987. Con despacho propio, el invitado se especializó en Derecho de Empresa, incorporando posteriormente las áreas de especialización en Derecho Deportivo y en Derecho Concursal. Vinculado a LaLiga desde 2001, Tebas fue Vicepresidente del Consejo de Administración de la Sociedad Española de Fútbol Profesional SAU (SEFPSAU desde 2009) antes de pasar a presidir LaLiga en 2013.

Desde 2016 es miembro del Órgano de Administración de LaLiga USA INC, LaLiga South Africa Propietary Limited y Beijing Spanish Football League Consulting CO. LTD.

Entre otras responsabilidades, Tebas Medrano es representante del G-30 desde 2003, asociación que engloba 30 clubes de primera y segunda división para la negociación de la venta de sus derechos audiovisuales y desde 2010 representante del G-35, asociación que impulsa la venta de derechos centralizada por parte de LaLiga.

De su actividad y cargos en otros organismos destaca su pertenencia al Board of Directors (European Professional Football Leagues), al Comité FIFA TPO, o al grupo rector World Leagues Forum. Desde 2015, Tebas es Vocal de la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes.

El Presidente de LaLiga pone así el broche de oro al ciclo ‘Los Desayunos de FOES’, que fueron inaugurados por Antonio Garamendi, en la actualidad presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), y han contado con la participación de Concha Osácar, Socia fundadora de Azora y Consejera de Hispania, el periodista José Hervás, José Rolando Álvarez, Presidente del Grupo Norte y Mónica Seara, fundadora y CEO de Humanas Salud Organizacional.

