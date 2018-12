David Llorente anuncia que no concurrirá a las elecciones autonómicas

El portavoz del grupo parlamentario Podemos en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Llorente, ha anunciado hoy que no concurrirá a las elecciones autonómicas de 2019, porque ninguna de las demandas que hizo con respecto al proceso de primarias ha sido atendida por el partido.

Llorente ha explicado a los medios de comunicación que ha decidido no concurrir a las elecciones autónomas del próximo año, "ya que es evidente que los cauces internos del partido no funcionan y es evidente que el proceso de primarias no ha sido limpio".

Ha recordado que durante la campaña de primarias, en las que compareció como candidato a encabezar la lista electoral de Podemos en las autonómicas de 2019, solicitó la recusación "del llamado equipo técnico de las primarias" debido "a su evidente falta de transparencia y de neutralidad".

Asimismo, ha apuntado que ha denunciado también "el incumplimiento reiterado del protocolo de neutralidad de las redes sociales oficiales de Podemos durante la campaña de primarias y el periodo de votación"

Ha denunciado también irregularidades en el proceso de votación, "como el hecho de que se mantuviese abierta la cabina telemática de votación durante más de un día entero adicional al periodo oficial establecido para la votación".

Y a ello "se añade el notable e injustificado retraso con el que se comunicaron oficialmente los resultados de las primarias", ha señalado Llorente, que ha añadido que por este motivo solicitó la realización de una auditoría externa del proceso de primarias y de sus resultados.

Sin embargo, "ninguna de estas denuncias y solicitudes ha sido atendida por ninguna instancia del partido", ha lamentado Llorente, que ha aseverado: "Tanto es así, que ni siquiera he obtenido acuse de recibo de mis solicitudes y denuncias".

Pero a pesar de su decisión de no concurrir a las próximas elecciones autonómicas, Llorente ha asegurado que seguirá trabajando como diputado autonómico de Podemos en las Cortes de Castilla-La Mancha hasta el final de la legislatura