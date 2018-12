El Ayuntamiento estudia retirar la licencia de restauración a las empresas del Mercado de Carreteras por impagos

El Ayuntamiento de Albacete ha retirado la concesión para gestionar los puestos de restauración del Mercado de Carretas a la Unión Temporal de Empresas que se quedó con esta adjudicación porque no han pagado el canon correspondiente.

De hecho, las dos empresas no han abonado uno solo de los tres años de adjudicación (se puso en marcha en octubre de 2015) y deben 27.500 euros. Gestalba reclamó estas cantidades y al no haberlas abonado, el Servicio de Contratación, a través de la Subcomisión de Medio Ambiente, Consumo, Abastos y Desarrollo Sostenible ha resuleto este viernes retirar esta concesión, de la que una de las dos empresas de la UTE ha solicitado seguir gestionando en solitario, a pesar de no haber pagado el canon de los primeros años.

Contratación explica en el expediente informativo que va a "incautar la garantía depositada por esta UTE, más de 9.000 euros, por incumplir el pago de la concesión, por lo que la deuda con el Ayuntamiento es de unos 18.000 euros.

Desde Ganemos Albacete han denunciado que es la tercera que le pasa al equipo de gobierno que una concesión municipal acumule varios años de impagos. El concejal Álvaro Peñarrubia ha recordado que además del Mercado de Carretas, esta situación se vivió con la cafetería de la Estación de Autobuses y el refrescante del Parque Abelardo Sánchez.