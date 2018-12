'Cáceres quiere ferrocarril, el Campo de Gibraltar NO'

El pasado 18 de noviembre, casi 20.000 personas se echaron a la calle en Cáceres para reivindicar unas conexiones ferroviarias dignas para la ciudad extremeña. Anoche, en Algeciras - donde se ubica el primer puerto de España y el primer polígono industrial de Andalucía - se concentraron, siendo generosos, alrededor de 100 personas.

Una vez más, ha quedado demostrado que los campogibraltareños somos los primeros reivindicando en las tertulias de bares, pero poco más. Anoche, corroboré un pensamiento que vengo manteniendo desde hace tiempo: en esta comarca no queremos tren. El tren lo quieren cuatro multinacionales y directivos de empresas cuyos beneficios, luego, no se quedan aquí. Aunque me dirán que crean empleo y es cierto, pero también es cierto que necesitan de esa mano de obra que representa la clase trabajadora de esta comarca a la que no se puede cambiar en el mapa, porque somos la puerta de entrada a Europa y el Puente hacia otros continentes.

No obstante, anoche, por enésima vez, ni si quiera esos directivos y sus empleados estaban a las puertas de la estación de RENFE para reclamar una conexión ferroviaria digna de este siglo.

A lo mejor es que hay que ir cambiando el discurso y hacer ver a los más de 200.000 ciudadanos que habitamos esta comarca, que el tren también sirve para el españolito de a pie y no sólo para mover los contenedores de empresas que luego patrocinan finales de la Copa del Rey en Tanger y que se conforman con repartir de forma caritativa en este tiempo de Adviento, menos de lo que genera de beneficio un solo contenedor.

A lo mejor, hay que empezar a hacer sentir a los ciudadanos que el de Algeciras es su puerto y que no sólo sirve para contar contenedores y acumular vehículos en una explanada baldía, durante la operación Paso del Estrecho. Por cierto, una operación ejemplar que tampoco deja nada en esta ciudad y que mantiene secuestrada desde años y con pocas posibilidades de rescate, una importante parte de nuestro litoral.

Aqui, nos conformamos con migajas, pero con una concentración a la que acude un centenar de personas, no aspiremos a más.

Los campogibraltareños nos condenamos a vivir respirando un aire que con frecuencia, se ennegrece y huele mal, mirando hacia otro lado cuando las cenizas, la carboncilla o el azufre, nos tiñen nuestra salud.

Nos condenamos, nosotros mismos, a vivir aislados del mundo, porque se tarda más en viajar de Algeciras a Valencia que de La Coruña a Cadiz. Porque no tenemos tren y nuestras salidas por carretera están custodiadas por peajes, pero con un centenar de personas protestando, es lo que podemos tener.

El Campo de Gibraltar no quiere tren, como tampoco quiere Plan integral para La Línea, porque días atrás, no fueron muchos más, los que así lo demandaron en las calles de la vecina ciudad. Porque tampoco quiere una sanidad digna, pues cada concentración a las puertas de los hospitales de Algeciras y La Línea, no superan las 50 personas, mientras nos quedamos sin facultativos especialistas.

Lo nuestro está claro: somos los primeros en alzar la voz en las tertulias de bares para defender lo nuestro, pero - ojo - lo nuestro, no lo del vecino, sin tener conciencia de que una buena conexión ferroviaria beneficia tanto a Algeciras, como a La Línea, Jimena o Tarifa. Y que un plan integral o una fiscalidad especial para La linea, también beneficia al resto.

Mientras en el Campo de Gibraltar, mantengamos esta indolencia, tendremos uno o dos puestos - y no de salida - para nuestros políticos en las listas electorales, a pesar de tener las agrupaciones más numerosas. Cádiz nos sigue pisoteando en este sentido y por ello, carecemos de poder de decisión en las Instituciones y en los consejos de Adminsitracion de las empresas que seguirán, en su mayoría, tributando fuera de nuestros límites. Seguiremos dejando que los demás, a pesar de nuestro cacareado potencial, nos sigan comiendo el terreno.

No se preocupen...En breve, habrá otra oportunidad, pero sospecho que volveremos a dejarla escapar. No obstante, yo sigo soñando, con una comarca fuerte, en la que tengamos un día un tren que multiplique por 15 el transporte de mercancías desde el primer puerto de España, pero que además, pueda recortar los tiempos para llegar a Madrid y pueda atraer a muchos turistas para disfrutar de nuestros parques naturales, de nuestros campos de golf y nuestras playas.

Pero también sueño con unas empresas que participen de la vía social y que no sólo se acuerden de repartir sus migajas a colectivos sociales para intentar lavar sus vergüenzas, porque eso lo lleva haciendo esta casa, casi 50 años con la campaña Navidad con Amor y no contamos los ceros que cuentan ellas en la cuenta de resultados.

Sueño con un deporte en la élite, porque hay un puerto que lo apoya, sueño con esas grandes empresas participando de la cultura y de las tradiciones de esta zona en la que se asientan desde hace años, y sueño con políticos líderes, porque un día fueron capaces de enfrentarse a sus poderes - o sea, sus compañeros - de Cadiz, Sevilla y Madrid.

Pero, ya lo dijo Don Pedro Calderon de la Barca, "la vida es sueño y los sueños, sueños son".