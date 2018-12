Se necesitan juguetes nuevos y no sexistas para 2.000 niños

Se necesitan juguetes nuevos, no bélicos, no sexistas y sostenibles, para niños de todas las edades. El objetivo de la campaña de Juguetes para esta Navidad de Cruz Roja es llegar a más de 2.000 niños en toda la provincia. Lo hacen partiendo de que dos de cada diez niños que atienden afirman no tener juegos ni juguetes en casa, para cambiar esa realidad.

El año pasado alcanzaron a 1.800 chavales y en éste, bajo el lema "Sus derechos en juego", quieren batir otro récord, pero para ello necesitan también el empujón de los particulares.

Hasta hoy y desde el pasado día 10 en que inauguraron la campaña, han recaudado 250 de empresas privadas y cuentan con más de 300 de la Obra Social de La Caixa.

Cristina Ros, responsable de la campaña en Alicante, explica que la entrega no se hace directamente a los niños, sino a las familias; la mayoría, derivadas de los programas en los que durante todo el año trabaja con ellos la organización humanitaria. No existe un perfil determinado. "La necesidad es muy diversa", pero todas tienen en común las dificultades sociales.

Los juguetes se pueden entregar, preferiblemente antes del 28 de diciembre, en las propias sedes de la organización, o haciendo una donación económica con un SMS al 38088 y la palabra JUGUETE en mayúsculas, o bien llamando al 900 104 971.