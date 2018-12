Caja con el Ave Fénix y paulonias

Me gustan las cajas, más las pequeñas, las guardo de todo tipo, pongo en ellas pequeños tesoros para mí y mi familia.

El primer mechón de pelo de mis hijos, su primer diente para el ratoncito Pérez....

Al ver la caja japonesa con el ave fénix y esos árboles maravillosos llamados paulonias he pensado ¿A quién perteneció? ¿Qué contuvo? Supongo que si mirásemos dentro lo primero que encontraríamos sería mucha ilusión que alguien tuvo en guardar su pequeño tesoro. Me imagino una mujer de ojos rasgados, piel blanca y me identifico con ella. Una madre al fin y al cabo.