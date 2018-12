¡Me gusta tanto pronunciar esta palabra!

¿Qué tienen tus brazos cuando me cobijo dentro de ellos? En ese lugar tan cálido no tengo miedo a nada, me siento a salvo del mundo, me gustaría detener el tiempo y volver a sentir todo lo que sentía cuando era una niña y tú me tenías en tu regazo.

Pero el tiempo pasa inexorablemente y ahora tengo el privilegio de ser “amona” buena madre, reproduzco las emociones sentidas en mi infancia y me dejo abrazar por las nietas, que con sus bracitos me rodean y me acogen para protegerme.

Ellas son ahora la nueva vida, las que perpetuarán la Humanidad