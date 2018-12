Corro para alcanzar ese punto de fuga en el que te has convertido. Persigo el trazado de tus huellas y me detengo exhausta tras atravesar la meta. Ningún aplauso. Pérdida. Desesperación. Alzo la mirada y ... ¿qué haces encerrado en un cuadro?, ¿por qué has cambiado tu deporte favorito, huir de mí, por el fútbol ?, y sobre todo, ¿por qué miras con embeleso a esa mujer que con disimulo tapa su boca?

Un secreto: tienes un idilio.

El ruedo de la falda de la mujer intenta besar el campo y yo quiero besarte y no puedo. ¿Por qué en todas mis ensoñaciones me obligo a perder? ¿Será la fiebre de esta tonta gripe?

Descansa, me digo, abraza tus sueños.