En una fría tarde de invierno sentí que mi corazón se estremecía, Nochevieja de 1932, el día en el que vi por primera vez el calor que emanaban las fundiciones de hierro bilbaínas. A lo largo de mi corta vida he cometido el error de pensar que las ciudades eran frías, pero eso no ocurría con Bilbao. En ella conocí a mis compañeros y supe lo que es el significado de la amistad, también descubrí el arte, junto a Julio González y su dama de los tres pliegues, que consiguió evocarme a tiempos más felices. Pensar que con hierro e imaginación pueden crear estos sentimientos me parece indescriptible. Todo gracias a mi querido Bilbao, ciudad de prosperidad, alegría y trabajo, siempre en mi corazón y mi alma.

Seguir leyendo