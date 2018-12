Garamendi: "Si el Gobierno quiere hacer una reforma laboral, que vaya al Congreso"

El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, ha dicho hoy que "si el Gobierno quiere hacer una reforma laboral, que la haga", como la hizo el del PP y la llevó al Congreso, ha recordado, pero "esa es otra vía que no es la del diálogo social".

Garamendi ha acudido a Bilbao para pronunciar una conferencia en la Cámara de Comercio. Allí se ha pronunciado sobre el supuesto preacuerdo entre CCOO -el sindicato que anunció este pacto-, UGT y el Gobierno para derogar partes de la reforma laboral. Tanto el Gobierno como UGT han asegurado que la negociación sigue en marcha y no hay nada cerrado.

El presidente de la CEOE se ha mostrado molesto por las formas: "Nos vimos sorprendidos, nos enteramos por la prensa y si es cierto (el preacuerdo), atenta contra el propio diálogo social. Si es así, que legisle el Gobierno, pero que no se llame diálogo social, porque es un acuerdo bipartito entre sindicatos y Gobierno".

"Este mismo lunes estuve reunido con la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, y (los líderes) de UGT, Pepe Álvarez, y CCOO, Unai Sordo, y este tema no lo conocía", ha explicado.

"Nosotros siempre hemos negociado. Hace pocos meses firmamos el acuerdo de subida del salario mínimo, o hace una semana el plan de choque de jóvenes", ha recordado.

Por eso, seguirán sentados: "Nosotros no hemos roto la mesa ni la vamos a romper. De hecho, el lunes hay convocada una mesa de negociación sobre la Seguridad Social y nuestra gente se va a sentar. Nuestra vocación es el diálogo, pero no puede ser con ruedas de molino".

"No tiene sentido que dos partes, y una es el Gobierno, hayan negociado con la otra para imponer un criterio. Cuando el Gobierno anterior hizo la reforma laboral, no contó con la CEOE, la hizo él, fue al Parlamento e hizo su reforma. Si el Gobierno actual quiere hacer una reforma laboral, es legítimo, que la haga, pero no hagamos un juego de si es un acuerdo o no. Sería un acuerdo político, tiene legitimidad para hacerlo, estaríamos o no de acuerdo, pero es otra vía, no es la del diálogo social", ha señalado.

Una reforma laboral, ha advertido, "que podrá influir en la marcha de la economía y del empleo".

Respecto al fondo del preacuerdo, se basa en tres puntos: Restablecer la ultraactividad (vigencia ilimitada) de los convenios colectivos, la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa y la recuperación del subsidio para mayores 52 años.

Sobre la ultraactividad, Garamendi ha contestado con un ejemplo: "Cuando en España se perdían novecientos mil empleos en plena crisis, especialmente por el ladrillo, el convenio de la construcción, por esa ultraactividad, crecía al 4 por ciento".

"Nosotros decimos que esa ultractividad, como todo, se hable en los convenios, porque hay sectores que piensan que es necesaria y otros que no. Lo que no puede ser es desde arriba decir que esta palabra la quito".

Sobre la prevalencia de los convenios sectoriales, Garamendi ha dicho que creen "en la libertad de que las empresas decidan cuál es la mejor opción".

"En la CEOE firmamos 5.000 convenios colectivos en este país, la gran mayoría sectoriales, por tanto, somos los primeros que apostamos por los convenios sectoriales, pero no se pueden imponer criterios, y por eso no nos gusta la prelación", ha añadido.

Especialmente molesto se ha mostrado con la afirmación de que la CEOE no está de acuerdo con el subsidio para mayores de 52 años, porque "no es cierto" que esté en contra.

"Sí es cierto que hemos planteado, por pura responsabilidad, saber de dónde van a salir los fondos para esta medida, si de la Seguridad Social, donde hay un déficit importante, o de otro tipo de impuestos, pero en ningún caso hemos planteado que no estamos de acuerdo", ha asegurado.

"Es molesto -ha concluido- que cuando en las mesas se está hablando, en público la contraparte diga que decimos que no a cosas que no son así, porque parece que somos unos carcas y no lo somos. Los empresarios de este país somos serios y de futuro".