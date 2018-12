Activado el protocolo de sarampión tras detectarse un caso en Bilbao

La Dirección de Salud Pública y Adicciones del Departamento de Salud ha activado el protocolo para detectar potenciales contactos tras confirmarse en Bilbao un caso de sarampión. Se trata de una persona de 40 años de edad que ha ingresado en un hospital tras volver de un viaje a Tailandia, y que se encuentra estable, según ha informado Osakidetza.

Desde Salud Pública se han aplicado las medidas de aislamiento para evitar nuevos contagios y, siguiendo el protocolo, se están llevando a cabo los estudios de contactos y se están tomando las medidas necesarias con las personas que han tenido relación con el afectado.

Desde 2012 y hasta este año no se había detectado ningún caso de sarampión en Euskadi, una enfermedad que está experimentando un incremento en toda Europa.

A lo largo de este año se han confirmado un total de cuatro casos de sarampión en el País Vasco, uno en Gipuzkoa y tres en Bizkaia (incluido este último de Bilbao); todos ellos son contagios importados por viajes a zonas epidémicas.

Osakidetza ha recordado que todas las personas que no han pasado la enfermedad o que no están adecuadamente inmunizadas son susceptibles de contraerla si no están adecuadamente vacunadas.

En Euskadi, la vacuna contra el sarampión está recogida en el calendario vacunal infantil y la cobertura de la primera dosis de Tiple Vírica (sarampión-paperas-rubeola) es de 96,05 % y del 94,7 % en la segunda dosis.