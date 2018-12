Carretera sin salida

La verdad es que uno ya se pierde entre retrasos, anuncios que no se cumplen y promesas de uno y otro bando. Si alejamos el prisma político del convenio de carreteras, convenio que sigue en el limbo, tenemos que hablar de dos hechos que no dejan lugar a dudas. Todo lo demás, si quieren, lo podemos debatir.

El primero, la manera en la que se esfumó el dinero que tuvo que recibir el archipiélago entre 2012 y 2016, presupuesto que jamás llegó a la vías insulares y que supuso un tirón de orejas del Tribunal Supremo al gobierno estatal. El segundo hecho, solo hay que repasar la hemeroteca, es la firma de un acuerdo que se ha ido retrasando desde noviembre de 2017; hace más de un año el vicepresidente del ejecutivo regional anunciaba a bombo y platillo la rúbrica inminente del esperado nuevo convenio de carreteras. Fíjense, ha dado tiempo desde ese día a ver una moción de censura, un cambio de gobierno, a saludar a otro ministro de Fomento…, por ver, lo último que hemos visto es otra vez a un ufano Pablo Rodríguez anunciar esa esperada firma y, por ahora, quedarse nuevamente con la miel en los labios.

Después de esto podemos debatir. Podemos cuestionar la capacidad de gestión y planificación del ejecutivo canario. Podemos preguntarnos por esa extraña mutación que se da en los partidos cuando pasan de gobernar a la oposición y viceversa; hemos pasado de un PSOE que acusaba al PP de olvidarse de Canarias tras retrasar sine die la firma del convenio, a ver ahora como los que acusan con el mismo argumento son los populares al PSOE -las cosas que pasan al cambiar de bancada-.

Y la última carga de profundidad llegaba esta semana, de soslayo, entre pasillos, como un bache escondido tras un curva. Ábalos hacía una vez más de Ábalos y dejaba caer que no, que ahora la firma del convenio no va a ser la próxima semana, que primero se dará vía libre en el Consejo de Ministros del viernes 21, y que todavía quedan libres varios días antes del 31 de diciembre para una firma que ahora considera simbólica. Bueno, pues si tan decorativa es esa firma, que firme, y si ese papel firmado no tiene valor, ¿por qué llevamos un año y dos meses esperando?

Quizás, como decía al principio, soy yo el que está perdido y se me escapa como a muchos las complejidades de un convenio que a estas alturas tiene que tener más informes previos que páginas El Quijote, pero tengo claro también, sin duda, que hay más de uno que también está perdido. Prefiero pensar eso a descubrir que alguien nos está tangando.