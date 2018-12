La PAH acampa ante el Ayuntamiento

La Plataforma de Afectados por las Hipotecas ha realizado una acampada simbólica en la plaza de Baix, frente al Ayuntamiento, para denunciar la política de vivienda del gobierno municipal que consideran "insuficiente".

La portavoz de la plataforma, Gloria Marín, ha destacado que la Oficina Municipal de Vivienda es "muy ineficaz". Marín ha aclarado que la PAH está parando desahucios mientras que el Ayuntamiento, con los medios que tiene, no está ni siquiera ayudando a las familias a negociar con los bancos para buscar una alternativa a los lanzamientos.

Además, Marín ha denunciado que a las familias, aparte de no darles una alternativa habitacional, se les corta el suministro de agua donde están viviendo porque no tienen el contador.

Asimismo, la portavoz de la PAH de Elche ha denunciado que el Ayuntamiento "se empeña en no empadronar a la gente" donde realmente viven como establece la normativa. Marín ha aclarado que han acudido al Síndic de Greuges para poner una queja formal porque consideran que "el Ayuntamiento se está saltando la ley".

Por último, la portavoz de la plataforma, Gloria Marín, ha asegurado que cuando una familia con menores va a la Oficina de Vivienda alegando que van a ser desahuciadas, les comunican que si no resuelven ellos mismos el problema, les separarán de sus hijos.

En la protesta también han estado presentes familias que, de no encontrar una solución, podrían enfrentarse a un desahucio. Ramón Fernández ha aclarado que su banco pidió una llamada del Ayuntamiento para evitar el lanzamiento. Sin embargo, un mes después, ha asegurado, el banco sigue sin recibir ninguna comunicación. Fernández ha apuntado que tiene tres menores y si el Ayuntamiento no media podría acabar en la calle. Vicenta Amador también ha contado su situación. Ha aclarado que como el Ayuntamiento no quiere empadronarle no puede hacer ningún trámite y corre el riesgo de desahucio.